Часть казанцев на время Кубка конфедераций должна будет наклеить на свои авто спецстикеры

Таким образом собираются улучшить транспортные потоки и логистику на время Кубка

Казанцы, которые живут в зоне проведения Кубка конфедераций, в частности, "Казань Арены", должны будут наклеить на свои автомобили на время Кубка конфедераций специальные наклейки-стикеры, об этом накануне на совещании сообщил глава МВД по РТ Артем Хохорин.

Благодаря наклейкам, как отмечается на официальном портале мэрии города, собираются улучшить транспортные потоки и логистику на время Кубка.

Напомним, что во время Кубка конфедераций за футбольными фанатами будут следить при помощи дирижаблей. оснащенные высококачественной оптикой высотные разведчики смогут выявлять конкретных зачинщиков беспорядков и вовремя их локализовать, не подвергая опасности жизнь и здоровье других людей, передают "Известия".

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В столице Татарстана будут играть сборные Португалии и Мексики - 18 июня, и сборные Германии и Чили - 22 июня.