Наверх
Часть казанцев на время Кубка конфедераций должна будет наклеить на свои авто спецстикеры
08:29, сегодня
Сегодня в Казани потеплеет до -5 градусов
06:12, сегодня1
Пять подряд в Евролиге: казанский УНИКС уступил лидеру баскетбольной Евролиги
21:30, 09.02.20173
В РТ изъяли 41 тонну испорченного мяса, которое могло попасть на стол жителям республики
20:19, 09.02.201715
Эпидемия краж в домах и квартирах
Отдел полиции "Юдино" получит "прописку" в жилом комплексе "Салават Купере"
20:02, 09.02.20179
Новое место: гриль-бар с бургерами халяль, люля-кебабом и шеф-поваром из Турции в Казани
19:47, 09.02.20174
Завтра в Казани ожидается снег и -11 градусов
18:49, 09.02.201710
Шпион в твоём городе
WINTER EVENT FORUM: начни год правильно
18:08, 09.02.20171
В Татарстане в больнице умер мужчина, которого не хотели оперировать из-за его «прописки»
17:19, 09.02.201750
«С такими льготами и 1 ребенка иметь - большая роскошь». Как живут многодетные семьи в РТ
17:03, 09.02.201742
ProKazan.ru побывал в казанском травмпункте, в который не страшно заходить
КФУ вошел в число вузов, набравших наибольшее количество плохих отзывов от студентов
16:56, 09.02.201716
В Казани по "делу Татфондбанка" арестовали третьего подозреваемого
16:53, 09.02.201727
Депутаты Башкирии могут разрешить браки с 15 лет
16:35, 09.02.201724
Казанские проктологи развеивают мифы о геморрое
В Казани начальника управления активных операций «ТФБ Финанс» арестовали почти на 2 месяца
16:29, 09.02.201711
В апреле в Казани начнут выпускать Ту-160
16:08, 09.02.201730
Под Казанью погибла 25-летняя девушка на "Ладе", столкнувшись на трассе с KIA
15:55, 09.02.201716
Рубрика "Давай познакомимся" объединяет сердца!
СМИ: Российские банки могут побить рекорд по прибыли в 2017 году
15:26, 09.02.201722
В Татарстане задержали мужчину, который обокрал сгоревший ЦУМ в Чистополе
15:13, 09.02.20175
В Татарстане пожарные спасли из огня двух детей, а их мать погибла
14:36, 09.02.20172
"Анкор банк" официально ограничил обслуживание в офисах Казани
14:19, 09.02.201714
Татарстан вошел в «десятку» регионов России с самыми длинными заборами
14:00, 09.02.201714
Волго-Вятский банк стал лучшим территориальным банком Сбербанка
13:42, 09.02.20178
Завтра в ряде домов Советского района Казани не будет света
12:59, 09.02.20173
В Казани в День влюбленных в дома пустят зеленую воду с уранином
12:59, 09.02.201712
Вопреки кризису: вклады населения Татарстана в банках выросли до 344 млрд рублей
11:43, 09.02.201716
Казанский «Алтынбанк» возобновит обслуживание карт в апреле
11:40, 09.02.20173
Совет по правам человека РФ решит, запретят ли в школах хиджабы
11:30, 09.02.20175
На улице Васильченко авто врезалось в столб: погиб человек
10:56, 09.02.201741
Роспотребнадзор: животные обслюнявили и искусали свыше 11 тысяч жителей Татарстана
10:54, 09.02.201724
Сегодня в Казани состоится пресс-конференция вице-президента банка ПАО "Сбербанк"
10:51, 09.02.20173
Первого ребенка в Татарстане, подкинутого в бэби-бокс, захотели удочерить свыше 40 семей
10:19, 09.02.201714
В Казани из-за морозов перенесли старт «Лыжни России»
10:19, 09.02.201713
В Казани на ремонт ДК им. Ленина потратят 349 млн рублей
09:50, 09.02.201728
Испанский гранд Евролиги. УНИКС принимает "Реал Мадрид"
09:20, 09.02.20171
В РТ наказали родителей и учительницу школьницы, которая случайно сообщила о бомбе в школе
09:16, 09.02.201712
Где успеть встретить Валентина до 14 февраля: казанцы о сайтах знакомств и личном опыте
09:10, 09.02.201720
Разгром боснийского чемпиона. "Динамо-Казань" принимало "Бимал-Единство"
08:39, 09.02.20172
Новый подозреваемый: по "делу Татфондбанка" задержали зампредседателя правления банка
08:27, 09.02.201748
Сегодня в Казани днем ожидается -11 градусов и небольшой снег
06:12, 09.02.2017
Казань сегодня: директор «Танфондбанка» под стражей и подробности обмана пенсионерки
22:20, 08.02.20174
«Снимем порчу». Как мошенники выманивают миллионы у доверчивых татарстанцев
20:19, 08.02.201712
Завтра в Казани ожидается 18 градусов мороза
18:55, 08.02.20174
"Сволочи! Обворовали всех нас": в Казани суд оставил под стражей гендиректора "ТФБ Финанс"
18:03, 08.02.201750
В Казани будут судить мужчину, который насиловал девушек и снимал все на видео
17:45, 08.02.201723
Шпион в твоём городе
17:11, 08.02.20178
Стало известно имя челнинца, который изнасиловал школьницу, а затем дал ей денег на такси
16:24, 08.02.201713
Интервью с чемпионкой мира по жиму лежа. О диетах, "запретной" еде и тайных походах в зал
16:13, 08.02.201722
В Роскачестве рассказали, какие пуховики стоит и не стоит носить жителям Татарстана
16:00, 08.02.201719
Стала известна стоимость обновленных KIA Soul и Soul GT
16:00, 08.02.201715
В Советском районе Казани испуганные жители сообщили о том, что их дома качаются
15:48, 08.02.201730
«Меня забирают в приют!»: 17-летняя девушка подняла в Сети панику после пропажи телефона
15:25, 08.02.201716
Казанский лукбук: сотрудник нефтяной компании в джинсах с цветами и желтым рюкзаком
14:58, 08.02.201713
Стали известны имена всех задержанных по "делу Татфондбанка"
14:46, 08.02.201714
Подробности пропажи радиоактивной иглы в Казани: она была неэффективной
14:26, 08.02.201717
СМИ: Татагропромбанк приостановил платежи и переводы
14:22, 08.02.201733
В Казани в загородном кафе нашли повешенным иностранца
13:59, 08.02.201713
Самарский суд заблокировал один из самых известных порносайтов
13:43, 08.02.20179
В Татарстане спасли замерзающих в машине мужчину и женщину, перевозивших корову с теленком
13:28, 08.02.20177
В Казани купили новые автобусы, которые не позволяют ездить с открытыми дверями
13:07, 08.02.201738
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

Часть казанцев на время Кубка конфедераций должна будет наклеить на свои авто спецстикеры

Часть казанцев на время Кубка конфедераций должна будет наклеить на свои авто спецстикеры
16+
Таким образом собираются улучшить транспортные потоки и логистику на время Кубка

Казанцы, которые живут в зоне проведения Кубка конфедераций, в частности, "Казань Арены", должны будут наклеить на свои автомобили на время Кубка конфедераций специальные наклейки-стикеры, об этом накануне на совещании сообщил глава МВД по РТ Артем Хохорин. 

Благодаря наклейкам, как отмечается на официальном портале мэрии города, собираются улучшить транспортные потоки и логистику на время Кубка.

Напомним, что во время Кубка конфедераций за футбольными фанатами будут следить при помощи дирижаблей. оснащенные высококачественной оптикой высотные разведчики смогут выявлять конкретных зачинщиков беспорядков и вовремя их локализовать, не подвергая опасности жизнь и здоровье других людей, передают "Известия".

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В столице Татарстана будут играть сборные Португалии и Мексики - 18 июня, и сборные Германии и Чили - 22 июня. 

Н. Вильданов, 10.02.2017, 08:29
Тэги: ГИБДД, ЧМ по футболу 2018
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Артур10 февраля 2017, 08:49
А как собираютсяф улучишь конечно же не сообщается...
0
0
Согласны с автором?
Горожанин10 февраля 2017, 08:49
Клеймо еще лоб жителям поставьте, *лять. Совсем сдурели. Попробуйте заставить жителей, поглядим, кто кому чего наклеит.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин10 февраля 2017, 08:51
В ответ на комментарий пользователя
А как собираютсяф улучишь конечно же не сообщается...
Развернуть
Да опять за царапину на капоте запретят по городу ездить, как перед Универсиадой. Жители только мешают дебилам-организатором спортивных вакханалий.
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Что вы делаете, чтобы не заболеть гриппом или ОРВИ?

До окончания голосования осталось:
Я веду здоровый образ жизни, поэтому не боюсь заболетьПостоянно ношу медицинскую маскуЧаще мою руки с мылом или антибактериальными средствами
Голосов: 44
Голосовать
Голосов: 4
Голосовать
Голосов: 58
Голосовать
Избегаю большого скопления людей Чаще проветриваю помещениеЯ уже заболел(а)
Голосов: 65
Голосовать
Голосов: 14
Голосовать
Голосов: 20
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-09, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани