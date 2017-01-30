В центре Казани иномарка вылетела в протоку Булак‍ после ДТП

В результате происшествия пострадала водитель Hyundai ix35

В центре Казани женщина на Hyundai ix35 вылетела в протоку Булак после ДТП, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

По данным спасателей, сообщение о ДТП поступило в 13:42.

- Столкнулись две машины - "Лада Гранта" и Hyundai ix35 - на перекрестке Тази Гиззата и Правобулачной, одна из них - Hyundai ix35 - упала в протоку Булак, - сообщили в МЧС.

В результате ДТП пострадала водитель корейского авто, которая пожаловалась на боль в руке. Других пострадавших в столкновении не было.