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Подробности смертельного ДТП с «Ладой» и «Пежо»: водитель фургона вылетел на «встречку»

Подробности смертельного ДТП с "Ладой" и "Пежо": водитель фургона вылетел на "встречку"
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Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В ГИБДД Татарстана сообщили подробности смертельной аварии, которая произошла накануне в 09.30 на 3км автодороги Сорочьи Горы-Шали Рыбнослободского района республики.

По предварительной информации, водитель фургона "Пежо Боксер" (из Владимирской области, - прим.) находился в утомленном состоянии, не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ-21140. 

Напомним, в результате аварии погибла пассажирка отечественного авто - 47-летняя женщина. Еще четверо получили переломы и травмы различной степени тяжести - 19-летний водитель, а также пассажиры - 11-летний мальчик, 19-летняя девушка и 50-летний мужчина. Они были госпитализированы.

ProKazan.ru, 14.01.2017, 11:13
Тэги: ДТП
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