В Татарстане в ДТП с грузовиком и «легковушкой» погиб человек и четверо пострадали

Сегодня в 9.30 утра на 4 километре трассы Сорочьи Горы — Шали произошло смертельное ДТП — там «Лада» 14-ой модели столкнулась с фургоном «Пежо Боксер» из Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщается, что в результате аварии погибла 47-летняя женщина, еще четверо получили переломы и травмы различной степени тяжести - 19-летний водитель, а также пассажиры - 11-летний мальчик, 19-летняя девушка и 50-летний мужчина.

- Прибывшие на место спасатели извлеки из искореженного автомобиля тело погибшей. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Все они были доставлены в больницу, - сказали в ведомстве.