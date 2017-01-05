Смертельное ДТП под Казанью: водитель «Логана» вылетел на «встречку» и врезался в грузовик

Накануне, 5 января, в Верхнеуслонском районе республики на трассе Казань-Ульяновск произошло смертельное ДТП. Как сообщили в ГИБДД Татарстана, примерно в 12.40 58-летний водитель «Логана», по предварительным данным, на скорости вылетел на полосу встречного движения и врезался в ГАЗ-3705.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Рено Логан» от полученных травм скончался на месте ДТП, - рассказали в Госавтоинспекции.

Эта авария стала в этом году пятой смертельной. Всего же за 5 прошедших дней января в 52 ДТП пострадали 78 человек.

Тем временем Госавтоинспекция просит водителей по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов из-за плохих дорожных условий. На трассах туман и метель.