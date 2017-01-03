ГИБДД РТ просит водителей из-за метели не выезжать на трассы

На данный момент в республике метель, на дорогах – снежные заносы, гололедица

ГИБДД РТ ограничила движение грузового транспорта в составе автопоездов (длинномеры). Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий. Также Госавтоинспекция просит водителей по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов.

Отметим, что на данный момент в республике метель, на дорогах – снежные заносы, гололедица. По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, завтра такая погода сохранится - прогнозируется снег, метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее.