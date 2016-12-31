Наверх
В Татарстане легковой автомобиль снова врезался в фуру: есть погибший
09:19, сегодня5
Сегодня казанский «Ак Барс» встретится с челябинским «Трактором»
10:20, сегодня
При пожаре в жилом доме в Казани пострадала 13-летняя девочка
10:09, сегодня
В аварии в Татарстане пострадали четверо взрослых и двое детей
09:58, сегодня
Блог ProKazan.ru: "Как я зимние шины выбирал"
Россиянам разрешили покупать парковочное место в ипотеку
19:34, 02.01.201726
Предполагаемый виновник ДТП в Казани вызвал сотрудников ГИБДД, а затем скрылся
18:34, 02.01.20176
В Октябрьском городке Казани построят детские сады, поликлиники и школу
18:01, 02.01.201718
Совет ProKazan.ru: что лучше исключить из новогоднего рациона, если у вас аллергия
В новогоднюю ночь в Казани родились 15 детей
17:00, 02.01.20177
Казанский «Рубин» планирует приобрести полузащитника «Локомотива»
16:44, 02.01.20173
У Горкинско-Ометьевского леса появится парковка
15:31, 02.01.201728
Тест ProKazan.ru: как хорошо вы знаете кинематограф?
В Казани убили парня, заступившегося за своего отца
14:34, 02.01.201745
МВД по РТ подвело итоги работы в новогоднюю ночь
14:03, 02.01.20177
Команда из РТ «Камаз-Мастер» стартовала на ралли-марафоне «Дакар»
13:15, 02.01.201711
ProKazan.ru подготовил 10 женских луков для новогодних праздников
Полисы ОСАГО теперь можно оформить в электронном виде
10:59, 02.01.201717
«Верить иногда бывает мало». Пожарные РТ поздравили всех с Новым годом
10:35, 02.01.20174
В ночь с 3 на 4 января в небе над Татарстаном пройдет метеоритный дождь
09:57, 02.01.201711
Подборка: что подарить ей на новый год
С 1 января 2017 года начнется повышение пенсионного возраста чиновников
17:28, 01.01.201730
​Минниханов выразил соболезнования Эрдогану после теракта в клубе в Стамбуле
16:28, 01.01.20179
Путин распорядился выделить субсидии на конкурс Worldskills в Казани‍
14:26, 01.01.201719
5 причин сделать коррекцию зрения зимой, которые поймет каждый человек в очках
В России вступили в силу ограничения на продажу пива в пластиковой таре
14:01, 01.01.201736
С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в правила перевозки детей в машинах
12:50, 01.01.201723
В Казани новую станцию метро назовут в честь 100-летия Татарской АССР
12:05, 01.01.201747
Туристическая компания Юниверсал Холидейз: А вы умеете отдыхать правильно?
Официально: в ДТП под Казанью погибли пять человек, в том числе младенец
11:39, 01.01.201754
Страховые выплаты вкладчикам "Интехбанка" будут выдавать три банка
11:03, 01.01.201711
В ГИБДД сообщили, как произошло смертельное ДТП под Казанью, где погибла целая семья
10:13, 01.01.201729
В Татарстане из-за ледяного дождя запретили движение междугородних автобусов
09:50, 01.01.201716
В Казани сегодня ожидается снег
08:14, 01.01.20173
Портал ProKazan.ru поздравляет читателей с Новым годом!
00:00, 01.01.201726
Появились фото с места ДТП под Казанью, где погибли двое детей и двое взрослых
15:22, 31.12.201619
Под Казанью двое детей и двое взрослых погибли в ДТП с бензовозом
14:30, 31.12.201613
Антимонопольщики обвинили "Татнефтепродукт" в завышении цен на бензин
13:43, 31.12.201614
Эксперимент редакции: за сколько Почта России доставит открытки в Лондон, Казань и Москву
12:36, 31.12.201610
Сегодня в Казани весь общественный транспорт, кроме метро, будет работать до 2 часов ночи
12:32, 31.12.201610
Правительство России одобрило проект строительства мусоросжигательного завода под Казанью
11:59, 31.12.201649
Минниханов поздравил жителей Татарстана с Новым годом
11:42, 31.12.201615
Акцизы, пенсии и штрафы: что изменится в России в 2017 году
11:19, 31.12.201614
Максим Канунников: "В следующем году мы станем только сильнее"
10:36, 31.12.20161
В Казани наказали сотрудников ГИБДД, не сумевших остановить гонщика в терминале аэропорта
10:20, 31.12.201643
"Мы ничего не свернули, не затерли, не отложили": Метшин поздравил казанцев с Новым годом
09:59, 31.12.201640
В Татарстане на трассе М7 столкнулись 10 автомобилей
09:30, 31.12.20168
На Новый год в Казани ожидаются метель и снежные заносы
07:48, 31.12.2016
"Что делать, если забыл тост?" и другие советы от ведущих Милицейской волны
04:35, 31.12.20162
Казань сегодня: ферма, где выводятся петухи, запрет на Mannequin Challenge и открытие елки
21:43, 30.12.20164
После покупки продуктов в интернет-магазине жительница Казани лишилась миллиона рублей
20:02, 30.12.201640
В Казани пройдет финал Чемпионата России по зимнему кайту
19:30, 30.12.20163
Открытие главной елки на площади Тысячелетия завершилось грандиозным салютом
18:09, 30.12.201618
Самые громкие смерти 2016 года: стрелок в "Мирном", бизнесмен в подъезде, суицид студентки
17:54, 30.12.201622
В Новый год в Казани ожидается метель
17:31, 30.12.20164
В Нижнекамске осудили убийцу, сбежавшего из-под стражи
16:49, 30.12.201611
В Казани в последний рабочий день 2016 года зафиксированы 8-балльные пробки
16:10, 30.12.201627
Незабываемый Новый год в FUN24
15:50, 30.12.20168
В Татарстане 98 машин выстроились в надпись «С 2017 годом»
15:37, 30.12.201624
В Казани выбрали символ всемирного "рабочего" Чемпионата в 2019 году
15:28, 30.12.201620
Подборка: чем развлечь себя в новогодние праздники в Казани
15:25, 30.12.2016
На проспекте Ямашева на столбе «повесили» Деда Мороза
15:00, 30.12.201626
В Казани ограничат движение из-за строительства парковки возле НКЦ «Казань»
14:37, 30.12.20165
Аэропорт Бегишево: лося на полосе при посадке самолета не было, только разрыв в ограде
14:33, 30.12.201613
Кабмин Татарстана увеличил размер негосударственной пенсии до 254 рублей
14:07, 30.12.201628
Рустам Минниханов побывал в "деревне" в Дубае
13:50, 30.12.201622
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

В Татарстане легковой автомобиль снова врезался в фуру: есть погибший

В Татарстане легковой автомобиль снова врезался в фуру: есть погибший
16+
Фото: ГУ МЧС по РТ
Это уже вторая смертельная авария за праздники с участием большегруза

Ночью в Бавлинском районе Татарстана произошла авария с участием автомобиля «Рено Логан» с самарскими номерами и грузовика Volvo. В результате удара погиб пассажир легковой машины, еще двое получили тяжелые травмы.

Как рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по РТ, чтобы не допустить возгорания авто, сотрудники авто первым делом отключили аккумуляторы. Чтобы достать пострадавших и тело погибшего, спасателям пришлось использовать специальные инструменты. 40-летняя женщина и 16-летний подросток получили тяжелые травмы, медики госпитализировали их в Бугульминскую ЦРБ. Водитель обоих авто не пострадали.

Сейчас все обстоятельства выясняют сотрудники ГИБДД.

Отметим, что за праздники это уже вторая смертельная авария с участием большегруза. Так накануне нового года в Татарстане в столкновении с фурой погибла целая семья: двое взрослых и три ребенка, в том числе и младенец.

Ольга Плешкова, 03.01.2017, 09:19
Тэги: ДТП, Смерть
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин03 января 2017, 09:49
Сотрудники авто!!! - гениально!
0
8
Согласны с автором?
Горожанин03 января 2017, 10:09
"Водитель обоих авто", не менее шедеврально
0
1
Согласны с автором?
Горожанин03 января 2017, 10:15
Опять ночь и межгород, люди берегите себя, не рискуйте лишний раз, ну что ночью ездить, опасно же, ВДВОЙНЕ, и вы едите и на встречу вам едут...отложите до утра, утром больше шансов уцелеть, соблюдайте скоросной режим...
1
2
Согласны с автором?
Марсель03 января 2017, 10:18
Что опять неубранные дороги виноваты?
1
0
Согласны с автором?
Горожаянину03 января 2017, 10:29
Ольга, похоже, еще не отошла от шампанского.
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

В каких странах вам больше всего нравится отдыхать?

До окончания голосования осталось:
Турция/ЕгипетДоминикана/Мальдивы/КубаИспания
Голосов: 195
Голосовать
Голосов: 92
Голосовать
Голосов: 114
Голосовать
ТаиландРоссияСША
Голосов: 56
Голосовать
Голосов: 498
Голосовать
Голосов: 19
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-09, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани