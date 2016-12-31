В Татарстане легковой автомобиль снова врезался в фуру: есть погибший

Это уже вторая смертельная авария за праздники с участием большегруза

Ночью в Бавлинском районе Татарстана произошла авария с участием автомобиля «Рено Логан» с самарскими номерами и грузовика Volvo. В результате удара погиб пассажир легковой машины, еще двое получили тяжелые травмы.

Как рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по РТ, чтобы не допустить возгорания авто, сотрудники авто первым делом отключили аккумуляторы. Чтобы достать пострадавших и тело погибшего, спасателям пришлось использовать специальные инструменты. 40-летняя женщина и 16-летний подросток получили тяжелые травмы, медики госпитализировали их в Бугульминскую ЦРБ. Водитель обоих авто не пострадали.

Сейчас все обстоятельства выясняют сотрудники ГИБДД.

Отметим, что за праздники это уже вторая смертельная авария с участием большегруза. Так накануне нового года в Татарстане в столкновении с фурой погибла целая семья: двое взрослых и три ребенка, в том числе и младенец.