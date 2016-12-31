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Официально: в ДТП под Казанью погибли пять человек, в том числе младенец

Официально: в ДТП под Казанью погибли пять человек, в том числе младенец
16+
Фото: личная страница vk.com
Водитель "Лады" из-за непогоды не справился с управлением и въехал в "Камаз"

В ГИБДД подтвердили, что накануне днем в ДТП в Лаишевсокм районе РТ погибли пять человек, в том числе 3-месячный младенец.

По данным инспекции, 31 декабря в 12:40 на 18 км автодороги Сорочьи Горы – Шали 37-летний водитель "Лады" 12-й модели не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, не учел дорожные и метеорологические условия, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Камазом".

- В результате ДТП водитель и четыре пассажира (33-летняя супруга, две дочери и сын водителя) ВАЗ-21120 от полученных травм скончались на месте происшествия, - сообщили в ГИБДД.

После удара оба автомобиля съехали в кювет.

Всего в декабре в Татарстане в 440 ДТП погибли 44 человека.

ProKazan.ru, 01.01.2017, 11:39
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин01 января 2017, 12:24
Ужаснах
1
4
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Горожанин01 января 2017, 12:31
Это вот какая скорость ,что все на глухо сразу?Ну нахр гнать то?А?Сколько уже смертей то.
1
3
Согласны с автором?
Горожанин01 января 2017, 12:42
В ответ на комментарий пользователя
Ужаснах
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Ужоснах
1
0
Согласны с автором?
Горожанин01 января 2017, 12:44
а если бы камаз был беспилотным ?

вероятно аварии бы не было
3
0
Согласны с автором?
Горожанин01 января 2017, 12:47
В ответ на комментарий пользователя
Это вот какая скорость ,что все на глухо сразу?Ну нахр гнать то?А?Сколько уже смертей то.
Развернуть
Основное здесь - это наши татарстанские дороги между сёлами, без разделителя встречных потоков, узкие, не почищенные, а так же наш автопром.
3
3
Согласны с автором?
Марсель01 января 2017, 12:55
Все зависит от водителя.Наш автопром или не наш.В тапку по меньше надо нажимать.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин01 января 2017, 13:12
В ответ на комментарий пользователя
Основное здесь - это наши татарстанские дороги между сёлами, без разделителя встречных потоков, узкие, не почищенные, а так же наш автопром.
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Нормальная там дорога. Просто надо быть совсем конченным, чтобы на широченной дороге так залететь под камаз
1
0
Согласны с автором?
Горожанин01 января 2017, 13:14
дело было не в бабине
0
0
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