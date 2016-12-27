В Татарстане в ДТП с микроавтобусом и Ford шесть человек пострадали и один погиб

В Чистопольском районе сегодня утром столкнулись микроавтобус Volkswagen и Ford Mondeo, в результате шесть человек получили травмы и один погиб. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о происшествии поступило в 7:35, двое пострадавших в тяжелом состоянии и четверо пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставлены в Чистопольскую центральную районную больницу. Еще один участник аварии - пассажир микроавтобуса - погиб на месте происшествия.

По предварительным данным, один из авто выехало на встречную полосу движения, в результате чего и случилось столкновение.

Обстоятельства ДТП уточняются.