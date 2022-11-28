Женщина заручилась поддержкой мужа, чтобы избавиться от трупа любовника, умершего во время секса

В Индии в городе Бангалор женщина заручилась помощью супруга, чтобы избавиться от трупа любовника, который скончался во время секса, пишет издание Indian Express.

67-летний бизнесмен состоял в интимных отношениях с 35-летней домохозяйкой. Мужчина сказал родным, что поехал навестить невестку, а сам отправился домой к любовнице, где пара занялась любовью.

Однако в самый интересный момент у пожилого любовника начался приступ эпилепсии, и он умер. Любовница испугалась и не стала сообщать в больницу и полицию, чтобы не опорочить своего имени. Она позвонила мужу и брату и попросила помощи у них.

Втроем они упаковали тело в пластиковый мешок и выбросили его на пустыре.

О произошедшем стало известно после того, как родственники бизнесмена заявили о его исчезновении. Полицейские проверили историю его телефонных вызовов и узнали, что он посещал любовницу.

Полиция допросила женщину, и та призналась, что избавилась от тела. Сотрудники правоохранительных органов ожидают отчета о проведении вскрытия, чтобы проверить правдивость заявлений женщины.