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Священник при загадочных обстоятельствах умер во время совершения таинства крещения, захлебнувшись святой водой

Священник при загадочных обстоятельствах умер во время совершения таинства крещения, захлебнувшись святой водой

Фото: dzen.ru

На Ямайке обсуждают новость из разряда потустороннего: в городе Бог-Уолк умер местный священник при довольно странных обстоятельствах. Федди Уиллис проводил обряд крещения, пишет Jamaica Star.

Во время совершения таинства 65-летний пастор стоял вместе с членом общины, которого крестил, на краю церковного бассейна, наполненного святой водой.
В какой-то момент батюшка покачнулся и упал в святую воду.

На помощь батюшке бросились прихожане, его достали, вызвали врачей. Но к приезду неотложки мужчина уже был мертв.

"Я точно не уверен в том, что там произошло, но это стало настоящим шоком для прихожан. На полном серьезе заявляю, что эта загадка не отпускает местных жителей", — рассказал очевидец события.

Проводится расследование.

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