Священник пережил околосмертный опыт и собственными глазами увидел ад

Священник из США Джеральд Джонсон во время сердечного приступа оказался на грани жизни и смерти и увидел то, что находится, по его убеждению, "по ту сторону" земного существования, пишет издание Popular Mechanics.

У Джонсона совершился сердечный приступ. Он считает, что в тот момент его душа покинула бренное тело и отправилась путешествовать. Начала с того, что спустилась в ад.

По мнению священника, там он увидел те вещи, которые невозможно объяснить. Он рассказал про человека, который ходил на четвереньках, как собака, и был обожжен с головы до ног.

Также Джонсон услышал там веселую и жизнерадостную музыку. В аду этими песнями мучили людей. Однако, несмотря на ужасные моменты, священник считает, что извлек пользу из пережитого опыта. Он понял, что ему нужно простить людей, которые его обидели.