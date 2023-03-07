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Решение принято: в офисе президента Украины рассказали, что будет дальше с Артемовском

В офисе Зеленского заявили, что решение по Артемовску принято и обсуждению не подлежит
Решение принято: в офисе президента Украины рассказали, что будет дальше с Артемовском

Фото: открытые источники

Киев продолжит оборону Артемовска. Такое решение приняли в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщили в Офисе президента Владимира Зеленского.

Согласно публикации, Зеленский задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александру Сырскому о том, стоит ли продолжать оборону Артемовска.

И Залужный, и Сырский, как утверждается, выступили за продолжение оборонительной операции и запланировали усилить позиции ВСУ в городе.

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