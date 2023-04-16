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Переводчик наконец смог расшифровать странную фразу Джо Байдена "Давайте лизнем мир": что имел в виду старик Джо?

Переводчик Петров наконец расшифровал странную фразу американского президента Байдена "Давайте лизнем мир"
Переводчик наконец смог расшифровать странную фразу Джо Байдена "Давайте лизнем мир": что имел в виду старик Джо?

Фото: открытые источники

Недавно американский лидер Джо Байден во время визита в Ирландию допустил очень странную фразу, над которой все призадумались. Он заявил: "Давайте лизнем мир!".

Опытный переводчик Дмитрий Петров попытался расшифровать посыл "старика Джо" и рассказал, что может значить такое странное предложение из уст главы государства.
По словам переводчика, прямого или переносного значения в английском фраза не имеет. Но есть вероятность, что Джо Байден просто перепутал слова, пишет News.ru.

Петров заявил, что Байден сказал именно слово "lick" - "лизать", а не какое-то похожее слово. Но, если предположить, что Байден все-таки хотел сказать что-то более логичное, то, считает Петров, он призвал "беречь мир".

"Если метафорически — давайте нежно, бережно относиться [к миру]. Может, он в метафорическом смысле имел в виду это", ‒ предположил Дмитрий.

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