Переводчик Петров наконец расшифровал странную фразу американского президента Байдена "Давайте лизнем мир"

Недавно американский лидер Джо Байден во время визита в Ирландию допустил очень странную фразу, над которой все призадумались. Он заявил: "Давайте лизнем мир!".

Опытный переводчик Дмитрий Петров попытался расшифровать посыл "старика Джо" и рассказал, что может значить такое странное предложение из уст главы государства.

По словам переводчика, прямого или переносного значения в английском фраза не имеет. Но есть вероятность, что Джо Байден просто перепутал слова, пишет News.ru.

Петров заявил, что Байден сказал именно слово "lick" - "лизать", а не какое-то похожее слово. Но, если предположить, что Байден все-таки хотел сказать что-то более логичное, то, считает Петров, он призвал "беречь мир".