"Нет желания видеть этого чувака!": Зеленского жестко высмеяли после того, как ему отказали в выступлении на "Оскаре"

Украинский президент Зеленский стал посмешищем в США после отказа в выступлении на "Оскаре"

Читатели американского издания Variety отреагировали на отказ Владимиру Зеленскому в выступлении на церемонии вручения премии "Оскар".

Зеленский хотел получить виртуальную площадку для обращения на мероприятии, к которому прикован интерес всего мира. Но получил отказ. Решение оргкомитета не давать слова Зеленскому понравилось американцам.

"Это хорошо. У меня нет никакого желания видеть этого чувака", - считает один из читателей.

"Хорошо. И так хватает военной пропаганды с (фильмом) Top Gun 2 на церемонии вручения "Оскара"", - подчеркнул другой читатель.

В прошлом году Зеленскому уже отказывали в выступлении на церемонии вручения "Оскара". Тогда, по словам источников, причиной стало негативное отношение к этой идее со стороны продюсера мероприятия.

