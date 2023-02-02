Мужчина купил постельное белье и обнаружил на ярлыке пугающее послание

Мужчина купил комплект белья и на ярлыке с инструкцией для стирки наволочки нашел неожиданную и пугающую надпись. Историей он поделился на Reddit.

"Сделано в Китае, 100-процентный хлопок, стирать в холодной воде, не отбеливать, сушить в стиральной машине при низкой температуре, не спать, не покидать дом, они идут за вами", — гласит надпись на этикетке.

Многие комментаторы признали, что инструкция звучит зловеще.