Мужчина купил постельное белье и обнаружил на ярлыке пугающее послание
Фото: mavink.com
Мужчина купил комплект белья и на ярлыке с инструкцией для стирки наволочки нашел неожиданную и пугающую надпись. Историей он поделился на Reddit.
"Сделано в Китае, 100-процентный хлопок, стирать в холодной воде, не отбеливать, сушить в стиральной машине при низкой температуре, не спать, не покидать дом, они идут за вами", — гласит надпись на этикетке.
Многие комментаторы признали, что инструкция звучит зловеще.
"Чтобы убедиться, что никто не придет за мной, пока я буду спать, я бы расценил все как шутку и постирал бы эту вещь в горячей воде и высушил в стиральной машине при высокой температуре", — посоветовал один из пользователей Сети.