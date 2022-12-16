За два предстоящих дня в Татарстане выпадет около половины месячной нормы осадков и будет выше нуля

В Гидрометцентре Татарстана предупредили жителей республики о существенном ухудшении погоды в ближайшие дни. Синоптики считают, что в период с 17 по 19 декабря в Татарстане выпадет около половины месячной нормы осадков, а температуры воздуха станут плюсовыми.

Ночью в субботу, 17 декабря, в Татарстане ожидается небольшой снег. Днем он пройдет повсеместно, начиная с юго-западных районов. Местами возможна метель, ночью и утром в отдельных районах — туман. Ночью похолодает до -5... -10 градусов, при прояснениях — до -14°С. Днем прогнозируется от -1 до -6°С.

В воскресенье, 18 декабря, в Татарстане пройдет сильный снег, в том числе мокрый, а также дождь, включая и ледяной. Местами вероятна метель с существенным ухудшением видимости. Днем порывы южного ветра усилятся до 15—18 м/с. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы, предупреждают синоптики.

Ночью в воскресенье ожидается от -3 до -8 градусов. Днем температуры повысятся — синоптики обещают от -2 до +3°С.