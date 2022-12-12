Высота снежного покрова в Казани достигла февральского значения - и это только начало зимы

Высота снежного покрова в Казани за два дня интенсивных осадков составила более половины месячной нормы, и сейчас составляет порядка 27 сантиметров, что можно сравнить с нормативными февральскими значениями. Об этом сообщил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, ученый Юрий Переведенцев.

В ближайшее время столь же интенсивных снегопадов в регионе не ожидается, обрадовал эксперт.

В настоящее время в столице РТ установилась комфортная погода с температурами, близкими к климатической норме. Завтра преимущественных осадков не ожидается, а максимальная температура воздуха днем в Казани составит -6..-8˚.