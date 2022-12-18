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Водителей просят не выезжать на трассу: В Казани борются с последствиями дождя и мокрого снега

Водителей просят не выезжать на трассу: В Казани борются с последствиями дождя и мокрого снега

Фото: ТИ

Дорожники Казани убирают последствия продолжающейся непогоды: в городе дождь и мокрый снег. Они очищают ливневки и в усиленном режиме борются с гололедом. Горожан призывают быть осторожными, особенно – на дорогах.

Сотрудники дорожных служб называют это явление декабрьским морем. Даже пришлось очищать ливневки от верхнего слоя льда и снега. Сегодня при необходимости убирают замерзший снег и наледь в ливневых решетках, передаёт "ТИ".

Мэрия города предупредила, что дождь и нулевая температура «основательно подморозит» влажные дороги, ступеньки. Для борьбы со льдом применяется только реагент – использование пескосоляной смеси в такую погоду бессмысленно, так как ее смывает дождем, уточнила пресс-служба администрации.

Пока в городе идут работы, жителей просят быть максимально внимательными. Водителей – снижать скорость движения по городу, не выезжать на трассу.

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