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В Татарстане в выходные ожидается существенное ухудшение погодных условий

В Татарстане в выходные ожидается существенное ухудшение погодных условий

Фото: ok.ru

В выходные в Татарстане ожидается существенное ухудшение погодных условий, предупреждает республиканский Гидрометцентр.

В субботу, 10 декабря, и в воскресенье, 11 декабря, в Татарстане ожидаются сильные осадки в виде снега, днём и вечером 11 декабря - с мокрым снегом, метели с существенным ухудшением видимости, сильный южный ветер порывами 15-20 м/с.

Днём и вечером 11 декабря также местами ожидаются гололедные отложения.

Температуры составят: 10 декабря ночью -7..-12°, на востоке до -17°, днём -5..-10°; 11 декабря ночью -5..-10°, на востоке РТ до -13°, днём 0..-5°, на востоке до -8°. На дорогах образуются снежные заносы и сильная гололедица.

В понедельник, 12 декабря, осадки прогнозируются в виде снега, мокрого снега и даже ледяного дождя.

Также будут отмечаться гололедные отложения, местами метель, на дорогах сильная гололедица и местами снежные заносы, сохранится сильный южный ветер до 15-20 м/с. Температуры в течение суток составят 0..-5°, ночью на востоке до -8°.

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