Погода
· Илья Стребков

Синоптики озвучили пугающий прогноз на весну: март, апрель и май будут просто сумасшедшими

Синоптики озвучили пугающий прогноз на весну: март, апрель и май будут просто сумасшедшими

Синоптики озвучили новый прогноз погоды на весну текущего года. По словам специалистов, что первый месяц сезона – март, что все остальные будут сумасшедшими с климатической точки зрения. А опасные и аномальные явления будут отмечаться в течение каждого месяца весны, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказали синоптики, сумасшедший тон весеннего сезона в этом году должен задать уже март. Текущие прогнозы показывают, что в течение следующего месяца в России стоит ждать очень сильные снегопады и смешанные удары стихии.

Так, метеорологи прогнозируют как минимум несколько сильных снегопадов в марте на юге Дальнего Востока, например во Владивостоке. Также столице региона пообещали снег с дождем и ледяные дожди, которые будут идти в течение нескольких дней. А температура воздуха будет тоже безумной: от резкой оттепели в плюс 5 градусов до ухода в сильный минус на 10-градусные морозы.

Очень снежным и мокрым ожидается начало весны в Центральной России, а также на северо-западе. Синоптики предполагают, что в Москве осадки будут идти почти каждый день в том или ином виде, как и в Санкт-Петербурге. В Северной столице, правда, будет больше мокрого снега и слякоти. А температура тоже будет очень контрастной, от плюс четырех до минус семи градусов.

Также прогнозы показывают, что отличаться аномалиями будут апрель и май. Синоптики ожидают, что весна придет на европейскую часть территории нашей страны рано, уже в первой декаде марта. Но потом будут прорываться холодные арктические воздушные массы, которые будут приводить к резкому снижению температуры. А в столичном регионе ожидаются еще и скачки атмосферного давления, из-за которых плохо будет даже самым здоровым людям.

Что касается Сибири и Урала, прогноз синоптиков заключается в том, что в этих частях страны начало весны должно быть более морозным, до минус 10 градусов, но с апреля погода возьмет курс на положительные аномалии, а уже в мае здесь будет фиксироваться жара, которая местами будет доходить до плюс 25 градусов.

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