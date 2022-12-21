Профессор КФУ объяснил, почему в Татарстан не приходят настоящие зимние морозы

На погоду в Татарстане в последние годы значительно влияют циклоны с Атлантики, и именно по этой причине в регионе нет полноценных зимних морозов.

Об этом рассказал профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук, профессор Юрий Переведенцев.

Холода, которые недавно были, по словам ученого, были принесены Сибирским антициклоном, но он - редкий гость в последние годы. Тенденция к глобальноому потеплению сказывается и будет сказываться дальше на погоде Татарстана: зимы будут все капризнее и теплее.