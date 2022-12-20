Погодные аномалии в Татарстане: специалисты рассказали, чем они вызваны и долго ли продлятся

В Татарстане наблюдается крайне нестабильная погода. То накрывает волна тепла, то морозы, то льет ледяной дождь, то заваливает снегом.

Синоптики республиканского Гидроменцентра говорят, что всему виной - теплый юго-западный циклон.

За этот период в республике выпало от 30 до 68 % месячной нормы осадков. Дальше - хуже, и сперва жителей Татарстана ожидает туман и резкое понижение температуры до -24 градусов, а с 23 по 24 декабря - очередное потепление с мокрым снегом, дождём, гололёдом, метелями и сильным ветром, пишет kazanfirst.ru.

По словам профессора КФУ Юрия Переведенцева, Татарстан все чаще посещают "гости" с Атлантического океана, а не с севера, как ранее.

Профессор уверяет: проблема есть не только в Татарстане, а по всей России и миру. На Землю планомерно приходят серьёзные климатические изменения.

"Самое простое объяснение - глобальное потепление. Наш регион подвержен этому явлению. Температура повышается активно в зимний период. В Казани, например, за 10 лет она поднялась на один градус. Поэтому факт потепления бесспорен, - добавил профессор. - Для мороза нужно одно - это выход холодных воздушных масс, особенно с Карского моря, которое называется "ультраполярное вторжение". Это процесс проникновения холодного воздуха из арктической зоны в умеренные широты. Либо же влияние сибирского циклона. Мы находимся в его западной периферии, но, опять же, он даст нам понижение температуры".

По словам эксперта, погода будет и далее чередоваться от тепла к холодам в течение зимы, и даже предсказать более-менее точно погоду на новогоднюю ночь пока не представляется возможным.