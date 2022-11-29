"Лютое начало": синоптики Татарстана рассказали, с какой погоды в регионе начнется зима

Синоптики республиканского Гидрометцентра пообещали лютое начала зимы в Татарстане.

В последний день осени, 30 ноября, осадков неожидается, но будет холодно. Температуры воздуха составят ночью -13..-18 градусов, днем -7..-12 градусов, сообщает Гидрометцентр.

В четверг, 1 декабря, ночью местами сохранится небольшой снег, днем вероятность осадков небольшая. Температуры ночью ожидаются -12..-17 градусов, а днем -7..-12 градусов.

По предварительному прогнозу, 2 декабря и 3 декабря днем столбик термометра покажет -7..-12 градусов. В ночные часы температура в Татарстане будет понижаться до -11..-16 градусов, при прояснениях до -19°. Вероятность осадков небольшая, в отдельных районах республики возможен небольшой снег.