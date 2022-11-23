"Ловушки под ногами": синоптики предупредили жителей Татарстана об опасном погодном явлении 24 ноября

Штормовое предупреждение объявило Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана. Причиной стало неприятное погодное явление, которое ожидается уже сегодня и сохранится завтра, 24 ноября.

"Вечером 23 ноября, ночью и днем 24 ноября на территории Республики Татарстан местами ожидаются сильные гололедные отложения диаметром 20 миллиметров и более", — говорится в сообщении.

В республике 24 ноября будет облачно, местами пройдет снег, мокрый снег и ледяной дождь. В отдельных районах гололед, туман. Минимальная температура воздуха ночью и максимальная температура воздуха днем составит от 0 до минус 5 градусов. На дорогах местами снежные заносы, сильная гололедица.