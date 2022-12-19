Ледниковый период: на смену ледяному дождю на Татарстан обрушится сильный мороз

Завтра, 20 декабря, в Татарстан на смену ледяным дождям придет сильный мороз. Днем также ожидаются небольшие снегопады, сообщает республиканский Гидрометцентр.

В ночь на вторник в РТ температура воздуха понизится до -13…-18 градусов, при прояснениях мороз усилится до -22 градусов. Днем 20 декабря в республике воздух прогреется до -4…-9 градусов.

На дорогах гололедица, сохраняйте бдительность и будьте осторожны.