"Два в одном": синоптики в Татарстане пообещали сильный туман и лютый мороз одновременно

Синоптики республиканского Гидрометцентра предупредили жителей Татарстана об ухудшении погодных условий. По прогнозу специалистов, 1 декабря будет наблюдаться сочетание сразу двух довольно неприятных и опасных явлений природы.

"Ночью и утром 1 декабря на территории Республики Татарстан местами ожидается туман", — отметили в Гидрометцентре РТ.

Также отметили, что минимальная температура воздуха ночью составит от 9 до 14 градусов мороза, при прояснениях столбики термометров опустятся до 19 градусов ниже нуля. Максимальная температура воздуха днем — 6−11 градусов со знаком минус. На дорогах гололедица.

