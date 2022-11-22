В среду, 23 ноября, и четверг, 24 ноября, на территории Татарстана ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и ледяного дождя, предупредили в республиканском Гидрометцентре. Местами ледяные дожди будут достаточно сильными.

Синоптики предупреждают, что на дорогах в республике образуются снежные заносы и сильная гололедица. Завтра также возможны туман и метель.