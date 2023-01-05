До минус 53 градусов: Вильфанд предупредил о жесткой погодной аномалии в России в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал в европейской части России морозы до –47 градусов. В Якутии, Магаданской области и на Чукотке температура может опуститься и вовсе до –53 градусов.

Более чем на половине российской территории, говорит Вильфанд, в ближайшие дни будет царствовать страшный аномальный холод.

В Северо-Западном федеральном округе температура будет на 19 градусов ниже нормы, в Южном федеральном - на 11 градусов ниже климатической нормы. Уральский округ испытает морозы на 11 градусов ниже нормы.

Морозно будет и в Центральном федеральном округе, и в Поволжье. В период с 6 по 10 января жителям европейской части РФ стоит ждать морозов до - 34 градусов.

