Волейболисты команды "Зенит-Казань" стали одиннадцатикратными чемионами России

Казанский "Зенит-Казань" блестяще выиграл Суперлигу, устроив 7 мая на московской волейбольной арене "Динамо" фурор. 3700 зрителей смотрели, как казанцы методично "стирают в пыль" "Динамо".

Это была третья победа, предыдущие два финала казанцы также выиграли.

Команда стала 11-кратным чемпионом России.

Для победы в третьем матче команде Алексея Вербова потребовалось сыграть все 5 партий. В первых двух верх одерживали "динамовцы" - 25:23, 25:23. Но третью и четвертую партии казанцы москвичам не отдали: 25:17 30:28.

На тай-брейке сильнее был "Зенит" — 15:13.

