Азиз Замалиев обсудил с Максутом Шадаевым запуск чемпионата по битве роботов и дронов в Татарстане

На Kazan Digitial Week 2023 федерация фиджитал спорта Республики Татарстан в лице вице-президента Азиза Замалиева и Министерство цифрового развития Российской Федерации в лице Максута Шадаева обсудили запуск чемпионата по битвам роботов и дронов используя технологии искусственного интеллекта (AI).

До чемпионата команды будут разрабатывать сам робот и алгоритмы борьбы с противником, а на самом чемпионате роботы будут бороться с друг другом без участия и влияния разработчиков.



Первый чемпионат по битвам роботов и дронов ожидается в 2024 году в Республике Татарстан.