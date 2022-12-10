ФК «Рубин» не получит финансирования от Татарстана в этом сезоне

В текущем сезоне ФК "Рубин" не получит средств от республики, пишет "Бизнес Онлайн".

Бюджет футбольного клуба на сезон 2022/23 составит чуть меньше 2 млрд рублей. Эта сумма на 30% меньше той, которую клуб получал в прошлом сезоне в РПЛ. Финансирование казанского клуба обеспечивают "Казаньоргсинтез" и "Нижнекамскнефтехим", которыми владеет СИБУР.

"Рубин" в 20 матчах Первой лиги набрал 37 очков и идет в таблице на третьем месте. За два тура до зимней паузы казанскую команду покинул главный тренер Леонид Слуцкий, проработавший в ней почти два года. Сейчас "Рубин"» в статусе и.о. возглавляет Юрий Уткульбаев.

