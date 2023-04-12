ФК "Рубин" объявил об отставке тренера Юрия Уткульбаева

Казанский футбольный клуб "Рубин" официально заявил о том, что расторгает контракт с главным тренером Юрием Уткульбаевым.

На протяжении восьми матчей он возглавлял казанскую команду и за это время казанцы не потерпели поражений: четыре встречи завершились победой "Рубина", еще четыре были сыграны вничью.

Однако и руководство клуба, и болельщики считают игру казанцев при данном тренере "неубедительной".

Сейчас "Рубин" на втором месте и намерен выйти в РПЛ. Новым тренером команды станет Рашид Рахимов.

Уже под его руководством "Рубин" проведет встречу против "Шинника" 15 апреля в Казани.