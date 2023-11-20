Азиз Замалиев: «Мы рады приветствовать трофей «Игр будущего» в нашей республике»

Главный трофей «Игр Будущего» в рамках тура посещает 7 городов России, после чего с космодрома Байконур отправится в космос.

Казань является третьей точкой на карте.

Федерация фиджитал спорта республики Татарстан посетила мероприятие по презентации трофея «Игр будущего», которая проходила в ИТ-парке им. Башира Рамеева. Встречать трофей приехал и популярный блогер, стример «Paradeev1ch» (Александр Парадеев, у которого 1,7 млн подписчиков на стрим платформе Twitch).

Фото: пресс-служба Федерации фиджитал спорта Республики Татарстан

«Мы рады приветствовать трофей в нашей республике. Наша федерация активно развивает фиджитал спорт, и мы уже успели провести ряд крупных турниров, последний из которых прогремел в Альметьевске. На сегодняшний день мы работаем над развитием и приобщением к данному спорту не только детей и подростков, но и людей третьего возраста, которых мы интегрируем в современный мир технологий, чтобы они общались с детьми на одном языке. Мы делаем акцент не только на большие города, но и на небольшие населенные пункты нашей республики. К сожалению, привезти дорогостоящую технику в каждый город и село нашей республики мы не можем, поэтому мы сами привозим подростков из разных населенных пунктов республики в Казань и организовываем для них турниры. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В частности, в 2-3 декабря пройдут соревнования в Зеленодольском районе РТ», - отметил вице-президент федерации фиджитал спорта РТ Азиз Замалиев.

Фото: пресс-служба Федерации фиджитал спорта Республики Татарстан

Фото: пресс-служба Федерации фиджитал спорта Республики Татарстан

Фото: пресс-служба Федерации фиджитал спорта Республики Татарстан

Фото: пресс-служба Федерации фиджитал спорта Республики Татарстан