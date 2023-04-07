«Ак Барс» выиграл «Авангард» 1:0

Вторая домашняя игра для «Авангарда» закончилась поражением. Казанцы едут домой с солидным преимуществом в серии и победой в матче со счетом 1:0.

В первом периоде команды не забросили ни одной шайбы, но активнее были казанцы — на счету «Ак Барса» 9 бросков против 6 у «Авангарда».

Во втором отрезке игрок «Ак Барса» Воронков забил первую шайбу в ворота «Авангарда». Гости встречи попросили проверить не воздействовал ли игрок казанцев на вратаря, что помешало ему зафиксировать шайбу. После проверки взятие ворот было отменено.

На 40-й минуте игроки «Ак Барса» получили сразу два удаления. Дыняк отправился на скамейку за игру высоко поднятой клюшкой, а Артема Лукоянова за 5 секунд до конца второго периода удалили за подножку сопернику.

Третий период «Авангард» начал с игры в формате «5 на 3». Правда, реализовать большинство хозяевам не удалось. На 52-й минуте «Ак Барс» получил большинство. Найт был удален за подножку в отношении Кагарлицкого. Этот момент может стать решающим в данной игре, но все мы знаем, что нынешняя серия весьма непредсказуемая — выбираться из сложной ситуации получалось как у гостей, так и у хозяев.

На 55 минуте «Ак Барс», уже без большинства забил долгожданную шайбу. Отличился Воронков, который буквально затолкал ее в ворота «Авангарда». Омичи запросили еще один просмотр, но на этот раз гол засчитан, а команда получила за это две минуты штрафа, но остается играть в 3 периоде еще 5 минут — а непредсказуемость серии говорит, что хозяева еще могут и отыграться.

«Авангард» смог выстоять в меньшинстве и у команды осталось еще 3 минуты, чтобы перевести игру в овертайм. На 59-й минуте матча гости заменяют вратаря на шестого полевого игрока. Правда, это не спасает гостей от второго проигрыша в домашних играх.

Счет в серии по итогам игры составил 3:1. Следующая игра пройдет в Казани 9 апреля. Начало в 17:00. Казанцы едут домой с солидным преимуществом в серии.