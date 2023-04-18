"Ак Барс" разгромил ЦСКА с первом матче финальной серии плей-офф КХЛ со счетом 4:1

"Ак Барс" со счетом 4:1 обыграл ЦСКА в первой встреле финальной сетии плей-офф КХЛ - Кубка Гагарина. Первый период украсили Артем Лукоянов и игрок ЦСКА Михаил Григоренко.

Победная шайба влетела в ворота "армейцев" во втором периоде, ее автором стал Станислав Галиев, а преимущество мощно закрепили Дмитрий Воронков и Кирилл Панюков в третьем периоде встречи.

Завтра, 19 апреля, в среду, ЦСКА и "барсы" сыграют второй матч серии в Казани, потом команды будут встречаться на московском льду.

