Новая КВН-связка со Слуцким и рост медийности: какие плюсы принесет переход Дзюбы казанскому Рубину?

В конце прошлой недели вся футбольная общественность была взбудоражена невероятной новостью - Артем Дзюба может перейти в казанский «Рубин». Об этой трансферной бомбе первым сообщили в РБК, а чуть позже ее подхватили и другие федеральные СМИ. Как сообщил все тому же РБК неназванный источник, близкий к сделке, руководство «Рубина» уже провело переговоры с «Зенитом» на предмет переезда экс-капитана сборной России в Казань.

А чуть позже появилась и конкретная информация: казанцы готовы заплатить за трансфер нападающего «Зенита» не более 3 миллионов евро, а самому Артему предложить зарплату от 1 до 1.5 миллиона евро в год. Сейчас столько в «Рубине» не зарабатывает никто. В свою очередь, в Петербурге успели найти потенциальную замену Дзюбе. Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев уже прошел медосмотр и вероятно в ближайшее время официально перейдет в «Зенит».



Фото: fc-zenit.ru

Да, трансферное окно еще даже не открылось, а события по поводу возможного переезда Дзюбы в Казань движутся с невероятной скоростью. Ну а теперь главный вопрос, зачем вообще Артему покидать «Зенит» и разменивать золотые медали РПЛ и Лигу Чемпионов на максимум борьбу за еврокубки?

Все дело в конфликте с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком, который, по разным слухам, длится уже более полутора лет. В этом же сезоне огонь разгорелся еще сильнее. Как стало известно «Чемпионату», текущее соглашение нападающего с питерским клубом истекает летом 2022 года и Семак не хочет, чтобы оно продлевалось. Так, у Дзюбы есть опция автоматического продления договора на ещё один сезон, которая активируется, если в этом сезоне форвард проведёт на поле более 70% времени. На данный момент это условие не выполнено, поэтому есть вероятность, что если Дзюба останется в «Зените» еще на полгода, то банально перестанет получать игровую практику.

Несмотря на всю противоречивость личности Дзюбы, для «Рубина» этот переход на бумаге кажется почти идеальным. Рассмотрим плюсы и минусы возможного переезда футболиста в Казань.

Острая нужда в забивном нападающем

В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба забил за «Зенит» уже 10 мячей - это на 7 больше, чем все центральные нападающие «Рубина» вместе взятые (Деспотович - 1, Онугха - 1, Костюков - 1, Игнатьев - 0). Если же брать в расчет весь календарный год, то Дзюба здесь в отрыве не только от форвардов рубиновых, но и от всех остальных. 19 голов и 9 результативных передач в 27 матчах - 1.04 голевых действий в среднем за игру. Такие цифры в 2021 году в Чемпионате России не показал и близко никто.



Фото: premierliga.ru

В свою очередь, «Рубин» крайне остро нуждается в забивном форварде, как никто другой. Потеря Деспотовича на старте сезона стала одной из главных причин провала рубиновых в летне-осенней части чемпионата. С приходом нападающего такого калибра в оставшиеся 12 туров есть шансы многое исправить.

Бремя вожака и лидера

После того, как клуб покинул Дмитрий Тарасов, а Олег Шатов получил травму и принял решение о приостановке карьеры, в «Рубине» не оказалось почти никого, кто мог бы сплотить коллектив и стать лидером в раздевалке. В команде много молодых и полно легионеров, и нужен человек, который в это непросто время смог бы всех вместе сплотить.

Иначе говоря, команде Слуцкого нужен лидер, который может взять и понести упавшее знамя, о чем заявлял главный тренер недавно в интервью Ксении Собчак: «Если доверить ему поднять упавшее знамя… Я не видел человека, который лучше это знамя бы понес» (о Дзюбе).

Химия с главным тренером

Не секрет, что Слуцкий и Дзюба являются давними друзьями, которые любят друг над другом подшутить. Перепалки главного тренера «Рубина» с нападающим «Зенита» в Инстаграме мгновенно разлетаются на мемы.



Фото: rfs.ru

Дзюба даже был в числе гостей на прошедшем дне рождения Леонида Слуцкого и высказался, что хотел бы когда-нибудь поиграть под его руководством. Что ж, теперь у него такая возможность вполне может появиться. А сам Слуцкий все в том же интервью для Собчак заявил, что с Дзюбой у него суперотношения.

Рост медийности и популярности

Безусловно, помимо спортивной составляющей для футбольного клуба важна и медийность, и в «Рубине» об этом знают не понаслышке. В Казани и так прямо сейчас тренирует самый популярный отечественный специалист, а если в столицу Татарстана переберется и самый популярный отечественный футболист, то в таком случае рубиновые могут рассчитывать на увеличение трафика не только в социальных сетях, но и на домашнем стадионе.

Новый герой для клипов

В Петербурге у Дзюбы было все: слава, капитанская повязка, признание болельщиков, золотые медали и титулы. Не хватало только одного - звания народного артиста, ну или Оскара. И то, и другое Дзюба теперь может получить в Казани, снявшись в паре-тройке клипов от Rubin TV.



Фото: fc-zenit.ru

Шутки шутками, но наличие такого колоритного и медийного персонажа определенно положительным образом скажется на клубном телевидении.

Единственным относительно серьезным камнем преткновения перед переходом Дзюбы является его высокая заработная плата, которую в «Рубине» могут и не потянуть. Поэтому с большой долей вероятности Артему придется потесниться и немного приубавить аппетиты. В казанском коллективе сейчас никто не получает более миллиона в год, но это отнюдь не значит, что денег нет. Наоборот, деньги есть, но в клубе считают, что тратить их стоит рационально, и если и платить кому-то до полутора миллионов евро в год, то только суперзвездам РПЛ, коим Дзюба однозначно является.

В любом случае какой бы противоречивой личностью не был Артем, вот уже на протяжении многих сезонов, он продолжает держать марку стабильно забивного форварда. Забивал он и в «Зените», и в тульском «Арсенале». Так что предпосылок, что он не продолжить делать то же самое и в «Рубине» попросту нет.