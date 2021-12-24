НХЛ не едет на Олимпиаду, вся надежда на КХЛ: Кто из игроков Ак Барса поедет на Олимпийские игры?

Никогда такого не было и вот опять. НХЛ во второй раз подряд отказывается ехать на Олимпийские игры и вновь лишает нейтрального зрителя главного хоккейного зрелища. Четыре года назад зимняя олимпиада в Пхенчхане 2018 впервые за много лет прошла без участия хоккеистов Национальной Хоккейной Лиги. С тех пор болельщики спали и видели, как бы увидеть битву хоккейных гигантов уже в Пекине, но снова не вышло.



Фото: fhr.ru

Отныне вариант остается один – собрать сильнейших хоккеистов вне сильнейшей лиги мира. Вероятно, больше всех пострадают США и Канада, представительство которых в Европе и России крайне скудно. В свою очередь, главными претендентами на титул, как и в 2018 станут европейские коллективы: Финляндия, Швеция, Россия и Чехия. Вполне имеют шансы выстрелить также Германия, Швейцария и Латвия.

До старта хоккейного турнира еще полтора месяца, но прикинуть предварительные составы команд-участниц можно уже сейчас, а за их основу взять апгрейднутые составы с Кубка Первого канала. Давайте взглянем, кто из игроков казанского «Ак Барса» имеет реальные шансы на поездку на Олимпийские игры.

Сборная России

Тимур Билялов

Голкипер казанцев в этом сезоне играет не столь уж надежно, как бы нам того хотелось, но даже в таком состоянии он является голкипером номер один в команде и по статистике продолжает быть одним из сильнейших стражей ворот лиги.



Фото: fhr.ru

На Кубок Первого канала Тимур отправился в компании с вратарями ЦСКА и СКА (Иваном Федотовым и Александром Самоновым). На прошедшем турнире голкипер «Ак Барса» отыграл два периода в матче против Чехии, за которые пропустил всего один гол. Если не произойдет ничего сверхъестественного, то именно тройка Федотов - Самонов - Билялов поедет и в Пекин.

Дмитрий Воронков

Из-за серьезной травмы, полученной в матче против «Салавата Юлаева», Дмитрий Воронков пропустил домашний этап Евротура, но вряд ли это каким-то образом скажется на присутствии десятого номера барсов на Олимпийских играх. Воронков - кубковый боец, и в матчах на вылет такие хоккеисты на вес золота.



Фото: fhr.ru

Сейчас самое главное - это полностью восстановиться после повреждения и подойти к февралю в оптимальной форме.

Артем Галимов

Вместе с Воронковым на КПК был вызван еще один молодой нападающий «Ак Барса» Артем Галимов. В последнее время в составе казанского клуба Артем играет очень неуверенно и блекло, потому его вызов в сборную России выглядел скорее как аванс и возможность вновь проявить себя по полной. Проявить себя перед новым тренерским штабом особо не удалось - 0 очков в 4 матчах.



Фото: fhr.ru

На данный момент Артем не является основным кандидатом на поездку в Пекин, но если произойдет так, что перед началом турнира из обоймы выпадет кто-то из центров, то Галимов будет основным претендентом на замену.

Сборная Канады

Джордан Уил

После покера в ворота «Автомобилиста» Уил обрел какую-то невероятную уверенность и прямо сейчас является, вероятно, главной силой казанцев в нападении. В целом по сезону же Джордан набил уже 26 очков в 31 матче, а на прошедшем Кубке Первого канала во всех играх отыграл в первом звене.



Фото: ak-bars.ru

В общем, вызов Уила на Олимпийские игры не подвергаются никакому сомнению.

Марк Барберио, Джейсон Демерс, Эрик Фер

На все том же Кубке Первого канала «Ак Барс» заприметил для себя еще трех канадцев. Новичками казанского клуба стали Марк Барберио, Джейсон Демерс и Эрик Фер. Вероятно, все они также примут участие в Олимпиаде, ну или на данный момент как минимум находятся в числе кандидатов на вызов.

Сборная США

Стивен Кэмпфер

Единственный американец в составе казанского «Ак Барса» должен попадать в состав США на Олимпийские игры вне всяких вопросов. Будучи защитником, Кэмпфер в нынешнем сезоне с 23 очками идет в топ-3 лучших бомбардиров казанского клуба.



Фото: ak-bars.ru

Вероятно, американцы по традиции привезут на турнир молодняк из NCAA, но опытные лидеры по типу Кэмпфера в команде быть обязаны.

Количество казанских хоккеистов на Олимпиаде могло бы быть еще больше, попади туда Белоруссия с Казахстаном. Но ни Кристиан Хенкель, ни Кирилл Панюков этим февралем в Пекин не поедут.