УНИКС едва не повторил сказку Рубина: казанцы со скандалом проиграли Барселоне, влюбив в себя Европу

Баскетболисты казанского УНИКСа продолжают творить сенсацию. Команда с одним из самых маленьких бюджетов во всей Евролиге не то, что борется на равных, а переигрывает признанных грандов европейского баскетбола. В этом сезоне казанцы в рамках Евролиги уже успели одержать верх над мадридским «Реалом», «Миланом», израильский «Маккаби» и ЦСКА. И вот к 17 туру УНИКС подходил, располагаясь на 4 месте, уступая только «Барселоне», «Реалу» и «Олимпиакосу» - сумасшедший результат.



Фото: unics.ru

Заключительный тур первого круга пришелся на выездной матч против лидера регулярного сезона «Барселоны». Несмотря на огромную разницу в классе команд, эксперты не торопились в выборе фаворита. У каталонцев встречу пропускали сразу несколько игроков основного состава: Николас Калатес, Кори Хиггинс и Найджел Хэйес. Кроме того, в последнем туре Евролиги каталонцы очень уж неуверенно и лишь на последних минутах разобрались с греческим «Панатинаикосом».

УНИКС, в свою очередь, подходил к главному матчу декабря в состоянии полной боевой готовности. Участие в игре принимали все лидеры казанского клуба, в том числе и Андрей Воронцевич, недавно восстановившийся после травмы. Что касается последних результатов УНИКСа, то до матча в Каталонии подопечные Велимира Перасовича выдали отрезок из 11 побед в 12 матчах, уступив лишь в равной борьбе греческому «Олимпиакосу». Все вело к тому, что во дворце спорта Блауграна нас ждет настоящая битва. И команды оправдали ожидания, выдав пока что лучший матч этого сезона.



Фото: unics.ru

Одни из самых сильных сторон нынешней «Барселоны» Шарунаса Ясикявичюса - это игра в краске, а также в клатче. Потому казанцам во что бы то ни стало было необходимо подходить к концовке встречи хотя бы с небольшим очковым запасом, при этом быстро не набрав фолов ключевым игрокам. Да, на бумаге кажется, что все просто, на деле же совсем не так.

Начали команды за здравие. Уже к концу первой четверти на табло горели 28-27 в пользу УНИКСа. С этого момента казанцы зубами вгрызлись в мяч и на протяжении всей игры вели в счете и держали «Барселону» на расстоянии вытянутой руки. В начале заключительной десятиминутки казанцы вели уже +20. Команда кайфовала от игры, от нахождения на площадке и от той красоты, которую показывал УНИКС.



Фото: unics.ru

В этой игре, как и во многих предыдущих, у казанцев почти не было проваливших - все выдали игру на самом высоком уровне. Но особо стоит похвалить Лоренцо Брауна, набравшего сумасшедшие 27 очков, 7 подборов и 9 передач. Да, еще немного и это был бы трипл-дабл.

35 минут УНИКС отыграл невероятно, и если бы этот матч в итоге закончился победой казанцев, можно было смело заявлять, что это был лучший матч УНИКСа за последние несколько лет. Но «Барса» не была бы клубом мирового уровня, если бы в решающий момент не взяла в себя в руки. Плюс ко всему в концовке встречи начала сказываться усталость лидеров команды Перасовича. Все-таки скамейка «Барселоны» позволяла проводить ротацию по ходу игры, а скамейка УНИКСа нет - это и сыграло свою роль.



Фото: unics.ru

Почувствов запах крови, «Барселона» сделала все, чтобы спасти матч, иногда используя и маленькие хитрости, на которые, к большому сожалению, велись арбитры. Вообще, в таком матче не хотелось бы уделять большого внимания судейской составляющей или же жаловаться на несправедливое судейство. Однако, один момент за 15 секунд до конца встречи привел в недоумение всех и вся, когда главный арбитр встречи откровенно придумал три штрафных броска на Николе Миротиче, благодаря которым «Барселона» сумела сравнять счет, спасти проигранный матч и перевести игру в овертайм.

В дополнительное время каталонцы забрали свое и с минимальным отрывом победили, хотя решающее слово все еще оставалось за казанцами, но в решающий момент трешка самого результативного игрока УНИКСа Лоренцо Брауна не залетела в кольцо. 111 - 109. УНИКСу не удалось повторить подвиг казанского «Рубина» 12-летней давности. После финального свистка болельщики, а также баскетболисты хозяев радовались так, будто выиграли Евролигу. Наверное, это и есть главная победа казанского клуба - отныне УНИКС в Европе уважают, и победа над ним теперь воспринимается иначе.



Фото: unics.ru

Показательный момент: после матча официальный аккаунт «Евролиги» в своих соцсетях назвал игру «Барселона» - УНИКС лучшим матчем этого сезона. В ответ на что иностранные болельщики начали бомбить в комментариях о том, что лучшими игроками матча необходимо было признать судей, а победа «Барселоны» над Казанью - это позор.

В общем, нейтральный зритель в этой игре был явно на стороне УНИКСа. Оно и понятно, команда Перасовича со скромным бюджетом, который даже в России не входит в топ-3, в этом сезоне продолжает влюблять в себя все больше и больше болельщиков. И теперь это становится заметно не только по активности болельщиков в социальных сетях, но и по посещаемости матчей в домашнем «Баскет-Холле» в Казани.



Фото: unics.ru

После такого перфоманса, домашняя арена 30 декабря должна быть забита до отказу. В канун Нового года в гости в столицу Татарстана приедет действующий обладатель Евролиги - турецкий «Анадолу Эфес», который в предыдущем финале обыграл как раз «Барселону». Однако сей факт абсолютно точно никак не скажется на настрое хозяев. Вряд ли это команда сейчас, вообще, кого-то боится.

Евролига. Регулярный чемпионат

Барселона (Испания) – УНИКС (Казань, Россия) – 111:109 ОТ (27:28, 10:18, 20:28, 37:20, 17:15)

23 декабря. Palau Blaugrana

УНИКС: Л. Браун (27 + 9 передач + 7 подборов), Д. Браун (21 + 5 подборов + 5 перехватов), Хезонья (18 + 4 подбора), Узинский (3) – старт; Кэнан (20), Джекири (10 + 6 подборов), Мэйо (6), Воронцевич (2), Списсу (2), Брентли (0).