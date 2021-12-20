Рубин в цифрах: все статистические показатели казанского клуба в летне-осенней части чемпионата

На днях Wyscout опубликовал большой отчет по летне-осенней части Российской Премьер-Лиги сезона 2021/22. В опубликованном материале оказались командные и персональные рейтинги всех клубов лиги по огромному множеству статистических показателей. Среди прочих также было уделено внимание и казанскому «Рубину».



Фото: rubin-kazan.ru

Можно сколь угодно считать количество отборов во второй трети поля, либо же количество передач с продвижением, но так или иначе главным показателем является очковый запас. После 18 туров казанский клуб с 22 очками идет лишь десятым - это всего 3 очка от зоны стыковых матчей. Прямо скажем, не самый хороший результат для команды с интересным подбором футболистов. Что по голам, то с 23 забитыми и 27 пропущенными «Рубин» располагается по данным показателям восьмым и двенадцатым, соответственно.

Что касается продвинутой статистики, то Wyscout насчитал казанцам 17.1 xPoints - четырнадцатый показатель в лиге, меньше очков должны были набирать только «Урал» (17.0) и «Нижний Новгород» (16.1). Аналогично и с xG - 19.0 и четырнадцатое место. Не сильно лучше дела обстоят с обороной - «Рубин» допустил у своих ворот 32.3 xGa - тринадцатое место в РПЛ.

Как видим, по абсолютным числам команда Слуцкого после 18 туров видится самым, что ни на есть аутсайдером. Поэтому 10 место если и должно как-то удивлять, то лишь тем, что «Рубин» со всеми проблемами сумел заползти так высоко.



Фото: rubin-kazan.ru

Если рассматривать голы «Рубина» более детально, то бросается в глаза тот факт, что команда Слуцкого является лидером РПЛ по голам из-за пределов штрафной, таковых оказалось целых 8 - к тому же это еще и наибольший вес голов в процентном соотношении - 35%, более трети. Еще 3 гола были забиты в контратаках, 1 в результате розыгрыша стандартных положений (меньше всех в РПЛ) и 4 после прямых штрафных ударов или пенальти.

Что касается голов в динамике матча, то больше всего голов казанцы забивают в концовках таймах. На отрезки с 31 по 45 и с 76 по 90 минуты пришлись более половины всех голов «Рубина». Аналогичная ситуация наблюдается только у «Зенита», который также большую часть своих голов забивает, дожимая соперников в концовке таймов. По пропущенным голам нет какой-то ярко выраженной особенности: «Рубин» одинаково часто пропускает с каждого компонента в каждый отрезок игры.

В прошлом сезоне львиную долю игр Слуцкий использовал схему 4-3-3. В нынешнем розыгрыше из-за не самой удачной трансферной кампании, а также череды травм главному тренеру казанцев пришлось изрядно поломать голову: трансформации менялись чуть ли не от матча к матчу, а к какой-то одной схеме «Рубин» за первую часть сезона так и не пришел. Так, 40% всего игрового времени в сезоне рубиновые использовали 4-2-3-1, 30% пришлось на 4-3-3 и еще 25% на 4-1-4-1.



Фото: rubin-kazan.ru

Еще один занимательный факт: «Рубин» лидер РПЛ по количественному перевесу атак с левого фланга. 38% всех атак команды приходится на фланг Хвичи Кварацхелии и Ильи Самошникова, 35% атак развиваются по центру и всего 28% справа. В процентном соотношении относительно всей лиги левый фланг «Рубина» является самым активным, а правый одним из самых пассивных. Меньше справа атакует только «Ростов».

Чуть ранее мы уже разобрались в том, что «Рубин» допускает у своих ворот моментов чуть ли не больше всех в лиге. И это не удивительно. В среднем команда допускает 14.64 ударов по своим воротам за 90 минут игры - это больше всех в чемпионате. Кроме того, рубиновые совершают на своей трети поля 22 потери мяча за матч - хуже только у «Нижнего Новгорода».

На ум, конечно же, сразу приходят неудачные выносы мяча Юрия Дюпина от ворот или же замешательства обороны при попытке короткого розыгрыша мяча. Да, мелочи, но именно из них и складывается общая картина, которая в данный момент совсем не радует болельщиков.



Фото: rubin-kazan.ru

По среднему количеству передач за матч (370 за 90 минут) и их точности (83%) казанцы находятся в самой середине турнирной таблицы. На этом хорошие новости заканчиваются. «Рубин» - предпоследняя команда лиги по темпу игры (скорость атак), предпоследняя команда по количеству передач с продвижением, а также предпоследняя команда по количеству глубоких передач за 90 минут. Скучнее, чем казанцы в футбол играет только «Нижний Новгород».

Однако, если в случае «Нижнего» это обоснованно тем, что команда почти не владеет мячом (41.1% - последний показатель в РПЛ), то «Рубин» этот самый мяч держит, причем немало. 51.9% владения мячом, больше казанцев держат мяч только «топы». Однако, весь максимум, который казанцы выжимают из владения - это перекаты на своей половине поля, по этому показателю «Рубин» справедливо находится на верху списка.

Единоборства. Здесь казанцы прежде всего выделяются своей эффективностью: 42% выигранных единоборств в атаке (1-е место), 62% выигранных единоборств в обороне (2-е место), 51% выигранных верховых единоборств (3-е место).



Фото: rubin-kazan.ru

Еще один показатель, по которому рубиновые идут на первом месте - среднее количество обводок за 90 минут. 33.88 - обводок за игру с успешностью в 51%. Во многом именно таким образом казанцы провоцируют соперника чаще нарушать на себе правила 11.02 нарушений за игру от соперника (4-е место). При этом сами являются одной из самых дисциплинированных команд лиги - 8.84 фолов за матч (3-е место в РПЛ).

Кроме того, «Рубин» второй по заблокированным ударам за матч (3.87) и третий по количеству перехватов (44.07). По новомодной статистике PPDA (интенсивность прессинга - не путать с эффективностью) подопечные Слуцкого идут только двенадцатыми, ибо прессингуют соперника на чужой половине поля больно уж неохотно.

Еще одна интересная и довольно показательная статистика - распределение, а также эффективность подачи угловых. «Рубин» - последняя команда лиги по среднему xG с одного углового удара, всего 0.01 в среднем с каждой попытки. Иначе говоря - это ничто. Угловые удары казанцев по опасности соизмеримы с ударами с центра поля. А примерно треть своих угловых рубиновые разыгрывают коротко, отказываясь от подач в штрафную. Довольно странное решение, особенно когда в твоем арсенале присутствует мастер кроссов Сеад Хакшабанович и высокорослые Монтассар Тальби и Оливер Абильдгор. Пенальти казанцы бьют редко и не особо метко (2 гола из 3 попыток), то же самое касается и прямых ударов со штрафного (2 из 9).



Фото: rubin-kazan.ru

Теперь что касается индивидуальных показателей футболистов «Рубина»:

- Голы - Андерс Дрейер (7)

- Голевые передачи - Хван Ин Бом (3)

- Ключевые передачи за матч - Сеад Хакшабанович (1.9)

- Удары за матч - Хвича Кварацхелия (1.1)

- Передачи в последнюю треть за матч - Хван Ин Бом (9.12)

- Единоборства за матч - Хвича Кварацхелия (32.5)

- Единоборства в обороне за матч - Илья Самошников (9.04)

- Единоборства в атаке за матч - Хвича Кварацхелия (20.26) - лучший в лиге

- Верховые единоборства за матч - Герман Онугха (12.37) - лучший в лиге

- Процент выигранных верховых единоборств - Оливер Абильдгор (72%) - лучший в лиге



Фото: rubin-kazan.ru

- Обводки за матч - Хвича Кварацхелия (12.39) - лучший в лиге

- Отборы и подборы за матч - Оливер Абильдгор (15.46)

- Перехваты за матч - Оливер Абильдгор (8.14)

- Заблокированные удары за матч - Оливер Абильдгор (1.34) - лучший в лиге

- Рывки с продвижением за матч - Хвича Кварацхелия (4.44)

- Прямые штрафные - Сеад Хакшабанович (7)

- Угловые за матч - Сеад Хакшабанович (2.91)

- Разыгранные штрафные за матч - Сеад Хакшабанович (1.64)

- Ауты за матч - Илья Самошников (9.98)

- Желтые карточки - Георгий Зотов (6)

- Красные карточки - Оливер Абильдгор (1)