Спортивный календарь Казани на декабрь: Ак Барс в Дубае, УНИКС в Евролиге, а Рубин уходит в спячку

Если не учитывать футбол, то декабрь является одним из самых насыщенных месяцев в плане спортивных соревнований. Баскетбольный, волейбольный и хоккейный чемпионаты уже набрали обороты, а предновогодние недели обещают стать в столице Татарстана очень жаркими. Вашему вниманию, спортивный календарь Казани на заключительный месяц года.
«Ак Барс»
В декабре хоккейная команда из Казани проведет девять матчей, причем три из них с приставкой «топ». На общем фоне само собой выделяется игра против омского «Авангарда», которая пройдет в Дубае в рамках KHL World Games. Также можно отметить очередное «зеленое дерби» и приезд сильнейшей команды лиги на «Татнефть-Арену» 27 декабря.
Фото: ak-bars.ru
3 декабря 16:15 «Авангард» - «Ак Барс»
6 декабря 19:30 «Ак Барс» - «Сибирь»
10 декабря 18:30 «Ак Барс» - «Нефтехимик»
12 декабря 17:30 «Ак Барс» - «Салават Юлаев»
21 декабря 19:00 «Ак Барс» - «Трактор»
23 декабря 19:30 «Ак Барс» - «Барыс»
25 декабря 17:00 «Ак Барс» - «Северсталь»
27 декабря 19:00 «Ак Барс» - «Металлург»
29 декабря 17:00 «Автомобилист» - «Ак Барс»
«Рубин»
В Российской Премьер-Лиге до зимнего перерыва осталось всего два тура, и оба оставшихся матча казанцы проведут в гостях. В последнем туре «Рубин» проиграл «Динамо» со счетом 2:3, а до этого обыграл в гостях «Сочи». Казанские футболисты сейчас явно на ходу, поэтому в играх против «НН» и «Крыльев» подопечные Слуцкого в праве рассчитывать на все 6 очков.
Фото: rubin-kazan.ru
5 декабря 16:30 «Нижний Новгород» - «Рубин»
11 декабря 14:00 «Крылья Советов» - «Рубин»
УНИКС
В нынешнем сезоне баскетбольный коллектив имеет право называться одним из сильнейших клубов Казани. УНИКС идет на первом месте в Единой Лиге ВТБ, а также уже залетел в топ-8 Евролиги. Декабрь же для «зеленых» будет крайне тяжелым: сразу 6 матчей против команд из первой десятки Евролиги.
Фото: unics.ru
3 декабря 19:00 УНИКС - «Олимпиакос»
6 декабря 19:00 «Цмоки-Минск» - УНИКС
9 декабря 22:05 «Маккаби Тель-Авив» - УНИКС
12 декабря 15:00 УНИКС - «Калев»
15 декабря 20:00 ЦСКА - УНИКС
17 декабря 19:00 УНИКС - «Жальгирис»
22 декабря 23:00 «Барселона» - УНИКС
26 декабря 16:30 «Зенит» - УНИКС
30 декабря 19:00 УНИКС - «Анадолу Эфес»
«Зенит-Казань»
Волейболисты на пару с баскетболистами также на данный момент являются командой «номер один» в России. 7 побед 8 матчах Суперлиги и уверенный проход в 1/16 Кубка ЕКВ. Главные же события декабря - это полуфинал и возможный финал Кубка России.
Фото: zenit-kazan.com
5 декабря 13:00 «Кузбасс» - «Зенит-Казань»
8 декабря 19:00 «Задруга» - «Зенит-Казань»
9 декабря 19:00 «Зенит-Казань» - «Задруга»
19 декабря 19:00 «Зенит-Казань» - «Белогорье»
25 декабря 16:00 «Зенит-Казань» - «Локомотив» – 1/2 Кубка России
26 декабря – финал / матч за 3 место