Спортивный календарь Казани на декабрь: Ак Барс в Дубае, УНИКС в Евролиге, а Рубин уходит в спячку

Если не учитывать футбол, то декабрь является одним из самых насыщенных месяцев в плане спортивных соревнований. Баскетбольный, волейбольный и хоккейный чемпионаты уже набрали обороты, а предновогодние недели обещают стать в столице Татарстана очень жаркими. Вашему вниманию, спортивный календарь Казани на заключительный месяц года.

«Ак Барс»

В декабре хоккейная команда из Казани проведет девять матчей, причем три из них с приставкой «топ». На общем фоне само собой выделяется игра против омского «Авангарда», которая пройдет в Дубае в рамках KHL World Games. Также можно отметить очередное «зеленое дерби» и приезд сильнейшей команды лиги на «Татнефть-Арену» 27 декабря.



Фото: ak-bars.ru

3 декабря 16:15 «Авангард» - «Ак Барс»

6 декабря 19:30 «Ак Барс» - «Сибирь»

10 декабря 18:30 «Ак Барс» - «Нефтехимик»

12 декабря 17:30 «Ак Барс» - «Салават Юлаев»

21 декабря 19:00 «Ак Барс» - «Трактор»

23 декабря 19:30 «Ак Барс» - «Барыс»

25 декабря 17:00 «Ак Барс» - «Северсталь»

27 декабря 19:00 «Ак Барс» - «Металлург»

29 декабря 17:00 «Автомобилист» - «Ак Барс»

«Рубин»

В Российской Премьер-Лиге до зимнего перерыва осталось всего два тура, и оба оставшихся матча казанцы проведут в гостях. В последнем туре «Рубин» проиграл «Динамо» со счетом 2:3, а до этого обыграл в гостях «Сочи». Казанские футболисты сейчас явно на ходу, поэтому в играх против «НН» и «Крыльев» подопечные Слуцкого в праве рассчитывать на все 6 очков.



Фото: rubin-kazan.ru

5 декабря 16:30 «Нижний Новгород» - «Рубин»

11 декабря 14:00 «Крылья Советов» - «Рубин»

УНИКС

В нынешнем сезоне баскетбольный коллектив имеет право называться одним из сильнейших клубов Казани. УНИКС идет на первом месте в Единой Лиге ВТБ, а также уже залетел в топ-8 Евролиги. Декабрь же для «зеленых» будет крайне тяжелым: сразу 6 матчей против команд из первой десятки Евролиги.



Фото: unics.ru

3 декабря 19:00 УНИКС - «Олимпиакос»

6 декабря 19:00 «Цмоки-Минск» - УНИКС

9 декабря 22:05 «Маккаби Тель-Авив» - УНИКС

12 декабря 15:00 УНИКС - «Калев»

15 декабря 20:00 ЦСКА - УНИКС

17 декабря 19:00 УНИКС - «Жальгирис»

22 декабря 23:00 «Барселона» - УНИКС

26 декабря 16:30 «Зенит» - УНИКС

30 декабря 19:00 УНИКС - «Анадолу Эфес»

«Зенит-Казань»

Волейболисты на пару с баскетболистами также на данный момент являются командой «номер один» в России. 7 побед 8 матчах Суперлиги и уверенный проход в 1/16 Кубка ЕКВ. Главные же события декабря - это полуфинал и возможный финал Кубка России.



Фото: zenit-kazan.com

5 декабря 13:00 «Кузбасс» - «Зенит-Казань»

8 декабря 19:00 «Задруга» - «Зенит-Казань»

9 декабря 19:00 «Зенит-Казань» - «Задруга»

19 декабря 19:00 «Зенит-Казань» - «Белогорье»

25 декабря 16:00 «Зенит-Казань» - «Локомотив» – 1/2 Кубка России

26 декабря – финал / матч за 3 место