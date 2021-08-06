Накануне "Рубин" провел свой первый за почти шесть лет матч в еврокубках. Казанцы завершили предыдущий сезон на 4 месте и получили путевку в 3-й квалификационный раунд Лиги Конференций. Жребий, в свою очередь, свел рубиновых с польским "Ракувом", с которым татарстанский клуб и встретился вчера.

Сам матч был ничем непримечателен и закончился безрезультативной ничьей со счетом 0:0. Как говорится, одни не хотели, другие не могли. Полякам было тяжело что-то противопоставить "Рубину", а подопечные Слуцкого не горели желанием забивать, поскольку есть еще ответный матч в Казани, где при своих зрителях на домашней арене можно будет решить все вопросы более спокойно.

В общем, сам матч не вызвал бы никаких эмоций и не заинтересовал бы, наверное, ни одного нейтрального зрителя, если бы не забавный момент.



Фото: Матч ТВ

Матч проходил в Польше в городе Бельско-Бяла. На протяжении всей игры над 170 тысячным городом царил жуткий ливень, который во многом и стал инициатором произошедшего казуса.

Казанский клуб перед началом этого сезона презентовал 3 новых комплекта игровых футболок: красный, зеленый и золотисто-черный варианты. Именно в последнем "Рубин" и вышел на матч против "Ракува". С учетом погоды, можно сказать, что это была первая серьезная проверка на прочность данного игрового комплекта. И забегая вперед, скажем, что проверку он не прошел.



Фото: rubin-kazan

Сюр начался еще до начала встречи, когда футболисты "Рубина" вышли на поле. Часть футболистов появилась без фамилий на спине, у других все было, как полагается, а у кого-то отклеилась часть букв. Так, например, зрители смогли впервые узнать о таких футболистах, как Арцхел, Втич, Ич и Адгор.



Фото: rubin-kazan

А дождь тем временем и не собирался прекращаться. К концу тайма не осталось ни одного футболиста "Рубина" с целой фамилией на спине, но по регламенту это разрешается. А вот играть без номера ни в коем случае нельзя, за это могут последовать санкции, вплоть до технического поражения. В это же время у некоторых игроков "Рубина" номера висели на волоске.

У персонала казанского клуба стояла серьезная задача - как сделать так, чтобы форма продержалась под диким ливнем еще как минимум 45 минут. На помощь пришла великая русская смекалка, а если быть точнее - маркер.



Фото: Матч ТВ

Именно после этого момента сети взорвались, и "Рубин" начали обсуждать абсолютно все мировые спортивные СМИ. Но справедливости ради надо сказать, что обсуждался казанский клуб исключительно в саркастическом тоне. Но что ж, черный пиар, тоже пиар.

Вот, что об этом пишут иностранные пользователи твиттера:



Фото: Твиттер ("Окей, Лига Конференций может быть не самым богатым соревнованием, но казанский "Рубин" с номерами форм из пивного дивизиона лиги пабов - это нечто")



Фото: Твиттер ("Актуальный скриншот с матча Лиги Конференций. Что это за соревнование?")



Фото: Твиттер ("Казанский "Рубин" с импровизацией подошел к своему дебютному матчу в Лиге Конференций")

В "Рубине" же заявили, что все дело в некачественно проделанной работе специалистов, отвечающих за нанесение номеров и фамилий. Судя по всему, персоналу, отвечающему за содержание игровых комплектов в ближайшем будущем сильно не поздоровится.

Последим за развитием событий. Не исключено, что в клубе попробуют в очередной раз скреативить, и мы увидим формы с фамилиями Арацхел и Адгор в официальном фан-шопе клуба.