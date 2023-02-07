Решили поменять что-то в жизни и ищете новое рабочее место? Засиделись дома по семейным обстоятельствам или столкнулись с трудностями поиска работы? Редакция ProKazan поможет: мы прошерстили просторы одной из популярнейших платформ по поиску работы. В этом материале для вас собраны актуальные вакансии передовых компаний Казани из самых разных сфер деятельности.

Менеджер по рекламе для Казанского аэропорта

Команда международного аэропорта «Казань» находится в поиске опытного знатока рекламы на полную занятость. Довольно вместительная и развитая аэрогавань сегодня – это целая слаженная структура, которая содержит, в том числе, большое количество площадок для размещения рекламы. От нового сотрудника ожидают выполнения задач, в частности, по продаже этих площадок, контролю размещения рекламы, документообороту, организации рекламных компаний и соответствующих мероприятий.

Ежемесячно менеджеру по рекламе готовы платить от 50 до 60 тысяч рублей на руки. Все официально: трудоустройство с соцпакетом и пятидневной рабочей неделей. Помимо высшего образования, коммуникативных и организаторских способностей, соискатель должен на среднем уровне знать английский.

Ознакомиться с вакансией и откликнуться можно здесь.

Управляющий кондитерской сети Eclair

Одна из самых популярных пекарен-кондитерских Казани ищет человека, который возьмет под контроль работу всей сети и будет обеспечивать ее бесперебойную работу. ECLAIR специализируется не только на десертах: у сети есть полноценное меню, особенно привлекательны завтраки.

На управляющего будут возложены обязанности по работе с поставщиками, увеличению продаж и доходности, подготовке отчетности и улучшению работы сети в целом. За официальную полную занятость по графику 5/2 обещают выплачивать от 70 тысяч рублей каждый месяц. Из уникальных требований к сотруднику можно выделить хорошее знание программы Айко.

Изучить условия вакансии подробнее можно здесь.

Программист 1С для филиала "5Колесо" на Ямашева

Довольно популярная сеть шинных центров «5Колесо» держит филиалы в 14 городах России и постоянно увеличивает количество рабочих мест. В настоящее время для точки на Ямашева в Казани требуется компетентный программист для доработки текущей системы Розница 2.2. Также соискатель должен не только хорошо знать систему программирования задач по 1С, но и быть ориентированным на результат.

При трудоустройстве есть возможность выбрать время работы – с 9:00 до 18:00 или с 8:00 до 17:00. При этом компания предлагает гибридный формат рабочего дня – работа в офисе 2-3 дня в неделю, а также 50% скидку на своих точках шиномонтажа. Ежемесячную работу специалиста компания оценивает до 100 тысяч рублей.

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Начальник отдела продвижения в Агентстве инвестиционного развития РТ

Если вы – сторонник работы в госструктурах и причастны к медиасфере, то вас заинтересует вакансия от Агентства инвестиционного развития Татарстана. Ведомство трудится над привлечением денежных средств в регион, реализуя полномасштабные проекты регионального, федерального и международного уровня.

От потенциального кандидата на должность ждут взаимодействия со СМИ «под ключ» - с созданием инфоповодов, проведением пресс-мероприятий, рекламных кампаний, ведением интернет-ресурсов ведомства и пр. Образование по специальностям «Журналистика» или «Связи с общественностью/PR», а также опыт работы обязательны. За проделанную работу начальник отдела продвижения и повышения инвестиционной привлекательности будет получать от 35 до 45 тысяч рублей.

Подробнее о вакансии – по ссылке.

Оператор складов на Казанском вертолетном заводе

В Казанский вертолетный завод, прославивший Татарстан на весь мир, требуется оператор механизированных и автоматизированных складов. За зарплату от 25 до 30 тысяч рублей в месяц в список задач сотрудника войдут: прием, хранение и выдача оснастки на рабочие места, оформление документов при получении новой оснастки, размещение оснастки на места хранения, занесение данных в 1С. Опыт работы при трудоустройстве не нужен – всему научат на месте. До рабочего места будет возить вахтовый автобус.

Помимо полного соцпакета с бонусами в виде билетов в санатории, абонементов в фитнес-центры и бассейны, компания предлагает корпоративные скидки на целый ряд досуговых организаций, товаров и услуг, в числе которых «Оптика Регион», Stand Up Club Kazan, Баскет-холл, «Татнефть Арена», театр им.Камала, магазин спортивной одежды «Форвард», «Додо Пицца», сеть магазинов автозапчастей и автосервисов «Кунцево».

Ознакомиться с вакансией и откликнуться можно здесь.

Руководитель по маркетплейсам в Вагимагию

Самая большая и «пикантная» онлайн-школа женского здоровья Кати Бибишевой с сотнями тысяч учениц по всему миру проводит онлайн- и оффлайн-курсы по интимной гимнастике и другим темам женского здоровья и секса, с практикой, обратной связью и контролем результата. Компания также реализует свои товары, в том числе 18+, на популярных маркетплейсах.

Для слаженной работы данного направления Вагимагии нужен специалист, который будет контролировать продажи, продвижение товаров на маркетплейсах, анализировать площадки и регулировать ассортимент – в общем, управлять всеми процессами касаемо товаров онлайн-школы на Ozon, Wildberries. Руководитель данного направления должен иметь опыт аналогичной работы от 2 лет, а кроме стандартных для должности навыков, владеть инструментами аналитики маркетплейсов – MPSTATS, Moneyplace и др.

Компания готова обеспечить пятидневную рабочую неделю, удаленную работу, оклад с процентами от продаж. При этом в описании вакансии указано, что потолка у зарплаты нет, а начинается она от 130 тысяч рублей в месяц на руки.

Откликнуться на вакансию и вступить в ряды онлайн-школы можно здесь.

Кладовщик на склад Казанского молочного комбината

Данное предприятие – это часть огромного субхолдинга «КОМОС ГРУПП» с собственным производством и продажей молочной продукции. Главным преимуществом в холдинге считают персонал: в компании с миллиардными оборотами и инвестициями трудятся более 15 тысяч человек.

Кладовщик казанского цеха должен будет проверять собранные заявки на отгрузку, сопровождать отпуск товара, контролировать прием товаров на склад, а также работать с товарно-сопроводительными документами. Особенностей работы на данной должности достаточно: работа ночная – с 19:00 до 7:00 по графику 2/2, предполагает компьютерную грамотность, опыт работы в данном направлении будет преимуществом.

Заработная плата для данной должности варьируется от 42 до 51 тысячи рублей на руки. Соискателя после собеседования трудоустроят официально, да еще и соцпакетом обеспечат.

Подробнее о вакансии – по ссылке.

Управляющий рестораном в Suleiman Palace Hotel

Четырехзвёздочный гостиничный комплекс в центре Казани с интересным аутентичным архитектурным решением и с мощностью в 90 номеров – лакомый кусок для туристов города. Помимо финской сауны, зоны релакса и мини-бассейна, при отеле есть полноценный ресторан на 70 посадочных мест с огромным выбором изысканных национальных и европейских блюд. Именно в нем руководство отеля решило сделать ребрендинг и начало с поиска управляющего.

От нового сотрудника ожидают, что он разработает новую концепцию заведения и запустит ресторан в новом формате, затем будет контролировать его работу, отвечая за обслуживание, закуп продуктов и инвентаря, документооборот и организацию мероприятий. Руководство гостиничного комплекса готово обеспечить управляющему «пятидневку» с 8:00 до 17:00, корпоративную мобильную связь, бесплатное питание и самое главное – зарплату в 58 тысяч рублей.

Ознакомиться с вакансией и откликнуться можно здесь.

Прораб в компанию «КазДомСтрой»

Компания с более чем 20 летней историей строит частные дома, монтирует кровли любой сложности, занимается отделкой фасадов и др. Их заказчики – это ТРК «Тандем», LeroyMerlin, СберБанк, МЕГА, Ак Барс Банк и другие крупные холдинги в Казани.

В команду строителей и подрядчиков нужен ответственный прораб для организации работ на объектах компании в Казани и пригороде. В обязанности входят: организация и контроль работ, оснащение бригад стройматериалами, расчет количества материалов на объекты. Среди прочих навыков прораб компании должен иметь опыт работы в сфере скатных мансардных кровель, мокрых и вентилируемых фасадов, малоэтажного строительства и быстровозводимых зданий. За выполнение указанных обязанностей «КазДомСтрой» предлагает ежемесячную зарплату в размере от 80 до 150 тысяч рублей.

Ознакомиться с вакансией и откликнуться можно здесь.

Администратор рецепции фитнес-клуба сети Maximus на улице Минской

Известная в Казани команда Maximus в поиске администратора в один из своих фитнес-клубов. Обязанности стандартные – ответственность за зону рецепции, консультация клиентов по действующим программам и акциям, соблюдение кассовой дисциплины и ежедневные отчеты.

Соискатель в праве выбрать: либо полную занятость со сменным графиком 2/2, либо подработка сменами по 4-6 часов. За это компания готова платить от 23 до 25 тысяч рублей в месяц, а также предоставлять бесплатное посещение фитнес-клубов и льготное питание в своем ресторане.

Изучить условия вакансии подробнее можно здесь.