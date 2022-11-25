Жительница Татарстана претендует на звание «Королевы России»

На Всероссийском национальном конкурсе красоты и грации «Королева России 2022» Татарстан представляет жительница Набережных Челнов Ангелина Гадышева. В социальных сетях появилась соответствующая информации.

О девушке известно, что она учится в школе № 32, участвует в волонтерском движении, занимается в театре танцев и моды.

Она активно помогает детям-инвалидам, сопровождает их на мероприятия. В свободное время Ангелина любит читать, интересуется психологией.

Сейчас в соцсетях идет голосование за номинацию конкурса "Королева зрительских симпатий". Поддержать челнинку можно здесь. Голосование продлится до 23:00 26 ноября.