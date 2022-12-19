Житель Татарстана нашел в геопарке череп ископаемой зубастой рыбы

Житель Лениногорска Матвей Ильин передал учёным череп древней зубастой рыбы. Он, посещая геопарк, нашел представителя лучепёрых семейства "Caturidae амиеобразные".

Сейчас существует только один представитель отряда − амия или ильная рыба (Amia calva). Она распространена на востоке Северной Америки. В длину рыба достигает 90 сантиметров. Ископаемых рыб находили на территории Китая, США и Западной Европы. Одна из находок хранится в Музее морской жизни в Британии. Ундоровский палеонтологический музей теперь также располагает редким экспонатом.