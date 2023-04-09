Общество
· Регина Шигабетдинова

Закон уже принят, но можно обратиться в суд: Отпуск у россиян будет длиться всего 14 дней в году

Известно, на каких условиях с 10 апреля россияне смогут взять законные 14 дней отпуска, а работодатель не сможет отказать
Закон уже принят, но можно обратиться в суд: Отпуск у россиян будет длиться всего 14 дней в году

Фото: ezoterik.net

Любому сотруднику в организациях и предприятиях положен оплачиваемый отпуск длинной не менее 28 дней в году. Кроме этого, каждый имеет право на отпуск за свой счет: трудоустроенный гражданин может взять дополнительно 14 дней отгула, за которые со стороны работодателя никаких выплат не будет.

Отказать в неоплачиваемом отпуске вам не имеют права. В случае такого поведения работодателя сотрудник может обратиться в суд или прокуратуру и отстоять свои права.

Более того, уже с 10 апреля текущего года начнет действовать новый закон, по которому работодатель больше не сможет отказать сотруднику в неоплачиваемом отпуске, передает PRIMPRESS.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости мира

день назад

"Очень неудобная ситуация": в интернет просочилась новая порция секретных документов США про Украину и Китай

Новости мира

день назад

"Вот и последствия": выявлены первые случаи рождения детей с поврежденным мозгом из-за COVID-19

обработка поверхностей от тараканов

Новости Казани

день назад

"Я не кровожадный, но есть одно НО": депутат ГД от Татарстана Морозов высказался о смертной казни в России

Редакция помогает

3 дня назад

6 идей, которые бы даже не пришли вам в голову: что нужно попробовать сделать в Казани этой весной

маркетплейс курсы обучения в Нижнем Новгороде

Новости России

день назад

"Придется раскошеливаться": в России ввели новые штрафы для дачников - за мойку и ремонт авто, за сорняки и туалеты

Новости Казани

день назад

После победы в матче в Омске задержали вылет "Ак Барса": устроили нашим парням дотошную проверку

Новости России

день назад

У гроба погибшего военкора Татарского положили кувалду и чехол от скрипки

Новости России

4 часа назад

«С завтрашнего дня запретят садиться за руль»: водителей ждет новый сюрприз
Новости Казани
день назад

"Просто нажал кнопку": в Казани монтера насмерть раздавило кабиной лифта

"Просто нажал кнопку": в Казани монтера насмерть раздавило кабиной лифта

Общество

43 минуты назад

Закон уже принят, но можно обратиться в суд: Отпуск у россиян будет длиться всего 14 дней в году

Новости России

5 часов назад

«Придется идти пешком»: Новое правило вводится для всех, кто водит автомобиль

Общество

13 часов назад

Будут отслеживать: В Иране устанавливают камеры для выявления женщин без хиджабов

Новости России

день назад

"Будет рушиться!": аналитики рассказали, какая судьба дальше ждет российский рубль
Мотострелок из Татарстана Геннадий Деревенский погиб в бою в зоне СВО на Украине
Новости Казани
день назад

Мотострелок из Татарстана Геннадий Деревенский погиб в бою в зоне СВО на Украине

Новости России

день назад

"Потому что она никому не нужна!": Дмитрий Медведев вынес суровый приговор Украине

Новости Казани

день назад

В Казани кондуктор попыталась вытолкать пассажира автобуса из-за неоплаченного проезда

Новости России

день назад

"Его создадут в США против российских людей": индийская провидица Арчена Нагабушанам предсказала страшную болезнь в 2026 году, вызванную новым вирусом
Инвестиции в здоровье: стоматолог из Уфы выпустил облигации на миллиард
Интересное
6 дней назад

Инвестиции в здоровье: стоматолог из Уфы выпустил облигации на миллиард