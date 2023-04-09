Известно, на каких условиях с 10 апреля россияне смогут взять законные 14 дней отпуска, а работодатель не сможет отказать

Любому сотруднику в организациях и предприятиях положен оплачиваемый отпуск длинной не менее 28 дней в году. Кроме этого, каждый имеет право на отпуск за свой счет: трудоустроенный гражданин может взять дополнительно 14 дней отгула, за которые со стороны работодателя никаких выплат не будет.

Отказать в неоплачиваемом отпуске вам не имеют права. В случае такого поведения работодателя сотрудник может обратиться в суд или прокуратуру и отстоять свои права.

Более того, уже с 10 апреля текущего года начнет действовать новый закон, по которому работодатель больше не сможет отказать сотруднику в неоплачиваемом отпуске, передает PRIMPRESS.