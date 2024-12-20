За срубленную ёлку в Самарской области мужчине светит уголовка

В Самарской области правоохранительные органы задержали 22-летнего молодого человека за незаконную рубку новогодней ёлки в лесу. Ущерб от его действий оценивается более чем в 7 тысяч рублей.

Такое самовольное вмешательство в природу не остается безнаказанным: за вырубку ёлок предусмотрено серьезное наказание. В зависимости от обстоятельств, нарушителю может грозить штраф до полумиллиона рублей или даже тюремный срок на два года. Этот случай стал ярким напоминанием о том, как важно соблюдать законы и бережно относиться к природным ресурсам, сообщает АиФ Самара.