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За срубленную ёлку в Самарской области мужчине светит уголовка

В Самарской области правоохранительные органы з...

Минприроды Самарской области (ТГ)

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В Самарской области правоохранительные органы задержали 22-летнего молодого человека за незаконную рубку новогодней ёлки в лесу. Ущерб от его действий оценивается более чем в 7 тысяч рублей.

Такое самовольное вмешательство в природу не остается безнаказанным: за вырубку ёлок предусмотрено серьезное наказание. В зависимости от обстоятельств, нарушителю может грозить штраф до полумиллиона рублей или даже тюремный срок на два года. Этот случай стал ярким напоминанием о том, как важно соблюдать законы и бережно относиться к природным ресурсам, сообщает АиФ Самара.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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