За срубленную ёлку в Самарской области мужчине светит уголовка
Минприроды Самарской области (ТГ)
В Самарской области правоохранительные органы задержали 22-летнего молодого человека за незаконную рубку новогодней ёлки в лесу. Ущерб от его действий оценивается более чем в 7 тысяч рублей.
Такое самовольное вмешательство в природу не остается безнаказанным: за вырубку ёлок предусмотрено серьезное наказание. В зависимости от обстоятельств, нарушителю может грозить штраф до полумиллиона рублей или даже тюремный срок на два года. Этот случай стал ярким напоминанием о том, как важно соблюдать законы и бережно относиться к природным ресурсам, сообщает АиФ Самара.
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