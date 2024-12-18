Министерство здравоохранения Вологодской области выступило с предупреждением о потенциальной опасности детского шампанского.

Светлана Копенина, заведующая отделом организации медицинской помощи, акцентирует внимание на том, что данный напиток способствует нормализации алкоголя в сознании детей. Она объясняет, что углекислый газ, содержащийся в детском шампанском, может вызывать раздражение слизистой желудка, нарушая его функционирование и увеличивая кислотность. Более того, регулярное употребление подобных напитков может привести к серьезным последствиям для здоровья, включая риск развития ожирения и диабета у подрастающего поколения. Важно помнить, что здоровье детей – это приоритет, и стоит задуматься о том, какие привычки мы формируем у них с ранних лет, сообщате МедЗдрав.