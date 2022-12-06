Общество
· Илья Стребков

Водителей начнут лишать прав за один предмет в багажнике: ГИБДД будет проверять всех без исключения

Водителей начнут лишать прав за один предмет в багажнике: ГИБДД будет проверять всех без исключения

Российских автомобилистов начнут лишать прав всего за один предмет, который будет обнаружен в багажнике машины. Специалисты предупредили, что, увидев такое в автомобиле, автоинспектор точно остановит водителя для проверки. А в активном режиме такие остановки начнутся уже с новой недели, то есть с 5 декабря, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказали специалисты, новые проверки автомобилистов на дорогах будут активизированы в ближайшее время, поскольку с приходом холодов стал актуален новый вид нарушений, который ведет к лишению прав водителей.

Практически во всех регионах нашей страны уже пришли зимные морозы, а это значит, что дачный сезон полностью подошел к концу. Однако многие владельцы участков при этом продолжат ездить за город в ближайшее время, чтобы вывезти оттуда различные ценные вещи, не желая оставлять их в пустом доме на зиму.

Среди таких вещей могут быть крупногабаритные предметы, которые многие автомобилисты предпочитают перевозить в своей машине, уложив их в багажнике. Но такие предметы зачастую полностью не помещаются там, высовываясь наружу на определенное расстояние.

Увидев подобное, автоинспектор точно остановит машину для проверки. По словам специалистов, останавливать сотрудники ГИБДД будут всех таких водителей. А наказание для них будет различаться в зависимости от нарушения габаритов.

Так, если вещь будет выпирать из машины на десять сантиметров, водителя ждет лишь штраф в размере 1500 рублей. Но если габариты нарушены на 20 сантиметров и более, речь уже будет идти о лишении прав до трех месяцев. А на полгода лишить водительского удостоверения смогут, если предмет выпирает наружу на расстояние от 50 сантиметров и более.

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