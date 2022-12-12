Вдову погибшего в СВО бойца терроризируют с украинских номеров: "Говорят, сделайте ДНК!"
Фото: stihi.ru
Вдову погибшего в СВО бойца из Первоуральска Екатерину, которая похоронила мужа в день своего рождения, начали терроризировать неизвестные с украинских номеров, пишет Е1.
Незнакомцы представляются офицерами контрразведки и говорят, что ее супруг на самом деле жив, что он находится в СИЗО и скоро над ним будет суд.
"Я им говорила, что моего мужа везут домой "грузом 200". А они мне отвечают: "Вам обязательно надо сделать тест ДНК, он покажет, что это не ваш муж". Но я знаю своего мужа. Я узнала его сразу", - рассказала Екатерина.
Телефонные приставалы заставили женщину потребовать вскрытия цинкового гроба, после этого она убедилась - привезли именно супруга, а не постороннего человека.
"Я увидела татуировку на шее. Я убедилась, что это мой муж, Я до последнего надеялась, что это не он", - рассказала она.